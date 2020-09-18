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【TikTok拆骨倒數】字節跳動有信心「聯盟式」交易獲中方批准　特朗普未必答應、美企尋持股6成（不斷更新）

即市財經 12:21 2020/09/18

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美國總統特朗普要求TikTok於9月20日前出售美國資產

美國政府要求字節跳動（Bytedance）出售TikTok美國資產，限期9月20日將至。隨日子逼近，字節跳動最新交易消息不斷演變，最新有指，甲骨文公司（Oracle）等美國投資者，爭取持股TikTok 6成股權，字節跳動就有信心「TikTok-甲骨文聯盟」方式的交易，可望不違反中國要求限制演算法流出國外要求，但美國總統特朗普意向成關鍵。

    點擊圖片放大

【9月18日 11：15】字節跳動有信心中國批准TikTok交易

彭博引述消息指，字節跳動對於「TikTok-甲骨文聯盟」能獲中國監管機構接受的信心增強，但字節跳動公司代表拒絕置評。北京要求阻止演算法等關鍵技術出售，消息人士認為，只要TikTok的人工智能算法不會轉讓，即使字節跳動失去TikTok 控股權，也有望獲中方批准。

CNBC引述消息指，預計總統特朗普將在未來24至36小時內決定TikTok在美國的命運。

【9月18日 01：58】美國投資者爭取持TikTok6成股權　特朗普未表態

外電引述消息人士報道，美財政部與及甲骨文（Oracle，美：ORCL），已初步就TikTok交易達成新條款。路透報道稱，包括甲骨文在內的美國投資者，將持有TikTok的60%股權。不過，暫不確定美國總統特朗普是否同意有關建議。

消息指，美國財政部向字節跳動提出修訂建議，獲字節跳動和甲骨文接納。新建議着眼於緩解華府對國家安全的疑慮，提出設立新公司TikTok Global，作為TikTok控股公司。

TikTok Global的六成股東歸屬於美國企業，當中甲骨文佔兩成，沃爾瑪也持有TikTok Global部分股權，並在TikTok Global董事局佔一席。

消息人士稱，如果美國政府批准字節跳動與甲骨文的交易，字節跳動籌備一年內將TikTok Global在美國招股上市。

另外，沃爾瑪（美︰WMT）將會在交易中與甲骨文合作，其中甲骨文擬收購約20%的TikTok股權。惟報道未有明確提及交易的詳情。

特朗普曾表示，他反對字節跳動將保留TikTok在美國業務的多數股權的想法。

責任編輯：柯志宏

相關文章︰

【TikTok拆骨】特朗普︰聽到TikTok交易建議並不喜歡　甲骨文僅為「合作夥伴」

英國《金融時報》： TikTok將成為獨立的美國公司

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