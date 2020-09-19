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【TikTok拆骨】美國周日起禁止境內下載TikTok、WeChat　TikTok及字節跳動入稟阻禁令生效（不斷更新）

即市財經 14:02 2020/09/19

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美國總統特朗普要求TikTok於9月20日前出售美國資產

美國政府要求字節跳動（Bytedance）出售TikTok美國資產，限期9月20日將至。隨日子逼近，字節跳動最新交易消息不斷演變，最新有指，甲骨文公司（Oracle）等美國投資者，爭取持股TikTok 6成股權，字節跳動就有信心「TikTok-甲骨文聯盟」方式的交易，可望不違反中國要求限制演算法流出國外要求。美國商務部周五（18日）發聲明指，周日（20日）起禁止下載WeChat及TikTok。

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【9月19日 13︰49】Tiktok入稟美國法院 阻止禁令

因應美國禁令，TikTok及母企字節跳動周五（18日）入稟華盛頓聯邦法院，意圖阻止美國總統特朗普的行政禁令生效。據入稟狀指，特朗普封殺TikTok已超越其權限，該行動更像為政府原因而做，多於為美國帶來不尋常及特別的威脅，形容禁令違返保障言論自由的美國憲法第一修正案。

入稟狀又指，美國的行動將損害有過百萬美國人表達意見的綫上社群，又稱美國商務部無視TikTok在保障美國用家私穩及安全的證據。

【9月19日 01︰10】騰訊回應美國禁令

美國商務部周五聲明指，從9月20日開始將禁止美國企業與WeChat和TikTok進行商業交易，並禁止在境內下載TikTok或WeChat應用程式。

騰訊 （00700） 回應稱，公司已知悉美國商務部長針對WeChat在美國國內使用的行政命令最新公布，會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案。

騰訊還表示，作為一款服務於海外各地用戶的應用，WeChat一直遵守當地法律法規，其數據政策與程序符合全球最嚴格的隱私標準。為了保障美國用戶的基本通信權益不受影響，這段時間公司與美國政府進行了多輪溝通，尋求妥善的解決方案。但很遺憾，雙方尚未達成共識。公司會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案。

【9月18日 23︰30】TikTok回應美國禁令

針對美國最新頒布的禁令，TikTok回應表示，反對美國的決定並對此深感失望。上億美國用戶組成了熱愛TikTok的社區，因為TikTok給他們帶來快樂，讓他們表達自我，與他人建立聯繫。TikTok致力於保護用戶的隱私和安全，為人們帶來歡笑，並幫助平台創作者發展有意義的事業。TikTok提案中承諾在透明度和責任方面做出努力，其中包括第三方審計、代碼安全驗證，並允許美國政府監督美國用戶數據的安全。此外，美國技術提供商將負責TikTok美國用戶的數據儲存、運營與合規。

美國政府此前行政令未經正當程序頒布，可能剝奪美國民眾及小企業發聲和生存的重要平台。為此，TikTok將繼續堅持訴訟，維護用戶、創作者、合作夥伴以及公司的正當權益。

【9月18日 20：44】美國正式頒布TikTok及WeChat禁令

美國商務部公布，周日起禁止WeChat及TikTok有關交易，以保障美國國家安全。美國商務部聲明指，中國共產黨已經展示使用該等應用程式如何威脅美國國家安全、外交政策和美國經濟的手段和動機；又指WeChat和TikTok構成的威脅並不完全相同，但是情況相似。

聲明指，由9月20日起開始禁止的交易包括通過美國應用商店提供、維護和更新WeChat或TikTok，當中還包括通過微信提供的支付服務。

聲明全文

【9月18日 20：00】路透：美國9月20日起禁止下載TikTok或WeChat

《路透》報道，美國商務部將於香港時間今晚頒布最新禁令，禁止在境內下載TikTok或WeChat應用程式。據報，華府不會強迫現有用戶停用相關應用程式，但境內用戶未來將不能安裝更新版本。

蘋果及谷歌等公司亦要將中國應用程式由美國國內的下載平台移除，但不會禁止有關平台在美國以外地區提供兩個應用程式。

【9月18日 17：50】紐時：TikTok傳考慮聘Instagram創辦人任CEO

字節跳動海外遇挫，TikTok前行政總裁Kevin Mayer上任僅3個月就跳船，舵手之位一直懸空。《紐約時報》報道，TikTok正研究聘用Instagram聯合創辦人Kevin Systrom擔任新任行政總裁。

據報，雙方仍處於初步討論階段。

【9月18日 11：15】字節跳動有信心中國批准TikTok交易

彭博引述消息指，字節跳動對於「TikTok-甲骨文聯盟」能獲中國監管機構接受的信心增強，但字節跳動公司代表拒絕置評。北京要求阻止演算法等關鍵技術出售，消息人士認為，只要TikTok的人工智能算法不會轉讓，即使字節跳動失去TikTok 控股權，也有望獲中方批准。

CNBC引述消息指，預計總統特朗普將在未來24至36小時內決定TikTok在美國的命運。

【9月18日 01：58】美國投資者爭取持TikTok6成股權　特朗普未表態

外電引述消息人士報道，美財政部與及甲骨文（Oracle，美：ORCL），已初步就TikTok交易達成新條款。路透報道稱，包括甲骨文在內的美國投資者，將持有TikTok的60%股權。不過，暫不確定美國總統特朗普是否同意有關建議。

消息指，美國財政部向字節跳動提出修訂建議，獲字節跳動和甲骨文接納。新建議着眼於緩解華府對國家安全的疑慮，提出設立新公司TikTok Global，作為TikTok控股公司。

TikTok Global的六成股東歸屬於美國企業，當中甲骨文佔兩成，沃爾瑪也持有TikTok Global部分股權，並在TikTok Global董事局佔一席。

消息人士稱，如果美國政府批准字節跳動與甲骨文的交易，字節跳動籌備一年內將TikTok Global在美國招股上市。

另外，沃爾瑪（美︰WMT）將會在交易中與甲骨文合作，其中甲骨文擬收購約20%的TikTok股權。惟報道未有明確提及交易的詳情。

特朗普曾表示，他反對字節跳動將保留TikTok在美國業務的多數股權的想法。

責任編輯：柯志宏

相關文章︰

【TikTok拆骨】特朗普︰聽到TikTok交易建議並不喜歡　甲骨文僅為「合作夥伴」

英國《金融時報》： TikTok將成為獨立的美國公司

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