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【TikTok拆骨】外媒 ：  TikTok交易條款初步達成 美投資者獲6成股權

即市財經 01:58 2020/09/18

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外電引述消息人士報道，美財政部與字節跳動（Bytedance）及甲骨文（Oracle），已初步就TikTok交易達成新條款。

路透報道稱，包括甲骨文在內的美國投資者，將持有TikTok的60%股權。不過，暫不確定美國總統特朗普是否同意有關建議。

消息指，美國財政部向字節跳動提出修訂建議，獲字節跳動和甲骨文接納。新建議着眼於緩解華府對國家安全的疑慮，提出設立新公司TikTok Global，作為TikTok控股公司。TikTok Global的六成股東歸屬於美國企業，當中甲骨文佔兩成，沃爾瑪也持有TikTok Global部分股權，並在TikTok Global董事局佔一席。

消息人士稱，如果美國政府批准字節跳動與甲骨文的交易，字節跳動籌備一年內將TikTok Global在美國招股上市。

另外，CNBC引述消息指，預計總統特朗普將在未來24至36小時內決定TikTok在美國的命運。沃爾瑪（美︰WMT）將會在交易中與甲骨文合作，其中甲骨文擬收購約20%的TikTok股權。惟報道未有明確提及交易的詳情。

特朗普曾表示，他反對字節跳動將保留TikTok在美國業務的多數股權的想法。

責任編輯：柯志宏

相關文章︰【TikTok拆骨】特朗普︰聽到TikTok交易建議並不喜歡　甲骨文僅為「合作夥伴」

英國《金融時報》： TikTok將成為獨立的美國公司

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美股 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 特朗普 字節跳動 抖音 美國財政部

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