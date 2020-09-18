【美國經濟】航空業界向白宮請求250億美元援助 以避免裁員潮

▲ 美國航空業預計最新在10月開始裁員。

美國各大航空公司的高層周四（17日）與白宮幕僚長梅多斯進行會面，試圖說政府向員航空業提供更多援助，避免出現大規模裁員。出席會面的包括美國航空（美︰AAL）行政總裁Doug Parker、聯合航空（美︰UAL）總裁Scott Kirby及西南航空（美︰LUV）總裁GaryKelly。

美國政府在3月通過的救濟法案《March CARES Act》，航空業從中獲得了250億美元的援助。惟該法案同時禁止收取了援助的航空公司在9月30日前裁員。

航空公司的高層敦促白宮就新的救助方案達成協議，否則從下個月開始，逾3萬個職位將面臨風險。

航空業界代表正在尋求另外250億美元的薪金補助，以將工作職位保留到3月底。因為今年夏天的需求沒有出現明顯反彈，目前需求徘徊在去年水平的30%左右。

西南航空公司總裁GaryKelly表示，「我們和幕僚長進行了良好的會談。」他續指，救助法案使美國免於新冠疫情的影響，唯一能出現的錯誤是持續時間不夠長。

由於美國新一輪紓困法案陷入僵持，航空公司紛紛做好裁員準備。美國航空早前曾表示，預計最早將在下個月削減1.9萬個職位。

聯合航空亦曾表示，可能會裁減1.6萬多名員工，但該公司最近與飛行員工會達成了初步成本削減協議，將保留近3000名員工工作職位至2021年中。

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編輯︰侯景成