【美股焦點】Tesla電池日將至 瑞信看好電池成未來20年增長支柱

▲ Tesla電池日成為市場關注焦點。

美國電車公司Tesla（美︰TSLA）將於下周二（9月22日）舉行「電池日」，市場對此前望甚高。瑞信研究報告預計，電池將會成為Tesla未來20年的增長支柱。該行將Tesla今年每股盈利預測從2.55美元上調至3.33美元；目標價由280美元上調至400美元。

瑞信在報告中指出，Tesla設定的長遠電池容量目標為2百萬兆瓦時 （TWh），超過目前容量的30倍。電池系统的每千瓦時的儲能成本有望大幅降低，從而令銷售價格下調，進一步助動銷量增長。

上海超级工廠的案例，證明了實現更低成本可以大幅推動銷量。

在電池技術上的進步，除了可推動電動車業務增長外，同時亦可帶動固定電源儲及向其他廠商供應。瑞信預期，隨着時間推移，Tesla可實現年銷量500萬部汽車的規模。

Tesla股價現挫4.3%，報422.5美元。

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編輯︰侯景成