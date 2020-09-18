  • 27°C
香港時間 : 2020918日 (五) 01:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】Tesla電池日將至 瑞信看好電池成未來20年增長支柱

即市財經 00:24 2020/09/18

分享：

Tesla電池日成為市場關注焦點。

美國電車公司Tesla（美︰TSLA）將於下周二（9月22日）舉行「電池日」，市場對此前望甚高。瑞信研究報告預計，電池將會成為Tesla未來20年的增長支柱。該行將Tesla今年每股盈利預測從2.55美元上調至3.33美元；目標價由280美元上調至400美元。

瑞信在報告中指出，Tesla設定的長遠電池容量目標為2百萬兆瓦時 （TWh），超過目前容量的30倍。電池系统的每千瓦時的儲能成本有望大幅降低，從而令銷售價格下調，進一步助動銷量增長。

上海超级工廠的案例，證明了實現更低成本可以大幅推動銷量。

在電池技術上的進步，除了可推動電動車業務增長外，同時亦可帶動固定電源儲及向其他廠商供應。瑞信預期，隨着時間推移，Tesla可實現年銷量500萬部汽車的規模。

Tesla股價現挫4.3%，報422.5美元。

相關文章︰【Tesla】Tesla據報明年起向日本及香港市場交付國產Model 3

【美股焦點】Tesla獲ARK Invest基金趁低增持 股價漲6%

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成

 

電動車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 美股 Tesla

上一篇文章

【美股市況】道指反覆跌300點 納指跌2.2%（不斷更新）

下一篇文章

【審計風波】審計失職被英國處罰 德勤被罰1.5億元創歷史紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股近39萬人認購　超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】福祿控股近39萬人認購　超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】明源雲909周五截止招股　孖展920億元超購逾148倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909周五截止招股　孖展920億元超購逾148倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣
【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣
【美股市況】道指反覆跌300點 納指跌2.2%（不斷更新）
【美股市況】道指反覆跌300點 納指跌2.2%（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股暗盤收市　一手帳面賺750至1420元
【新股IPO】福祿控股暗盤收市　一手帳面賺750至1420元