【新股IPO】中概股認購反應、股價漸失色 與新股T+5有關？

▲ 中概股回歸招股反應、股價表現漸失色，或與香港新股T+5安排有關。

本港新股市場8月以來愈顯熱鬧，中概股回流亦加速。不過對照早前阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、網易 （09999） 表現，近期回歸港股的中概股卻表現黯淡，對照同期招股的其他新股更顯失色。中通快遞 （新上市編號：02057） 、再鼎醫藥 （新上市編號：09688） 招股兩日，孖展暫錄8.62億、8.12億元，分別超額認購0.4倍、0.6倍。寶尊電商 （新上市編號：09991） 周五（18日）起招股， 孖展暫錄5600萬元，孖展認購尚未足額。

深究原因，香港新股T+5安排或為中概股回歸表現最重要影響因素，由於回港第二上市中概股一般會在招股截止當日，根據認購反應及美股股價定價，再在5天後掛牌（T+5，部分公司T+4）。但市場瞬息萬變，可能該隻股份在香港掛牌時，在美股價已經大跌，令在香港認購新股的投資者承擔額外風險。再加上香港投資者可以投資美股，或會選擇直接炒作美股。

股份 定價日 T+0水位 T+1水位 T+2水位 T+3水位 T+4水位 T+5 阿里巴巴 （09988） 2019年11月20日 -2.99% -1.3% -2.6% -3.6% 掛牌 網易 （09999） 2020年6月5日 -6.7% -2.4% -2.5% -6% 掛牌 京東 （09618） 2020年6月11日 -3.9% +1.9% +0.6% -2% -4.4% 掛牌 百勝中國 （09987） 2020年9月4日 -4.9% -1.2% -1.2% +1.6% 掛牌 註：-表示香港上市定價較美股折讓；+表示較美股溢價

事實上參考已上市中概股往績，阿里巴巴、網易在香港第二上市時，美股已率先炒作，令兩隻股份上市定價在掛牌前持續「有水位」，但到京東相關效應開始失效，掛牌前香港股價一度高過美股；百勝中國則因當時美股陷入調整，認購新股的投資者已無水位，加上同期農夫山泉 （09633） 凍結大量資金，令其上市表現失色。

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中概股難如其他新股大升

港交所 （00388） 行政總裁李小加年初曾表示，正加緊縮短新股結算周期的工作，但必須綜合考慮技術、機制基本結構、散戶交易前預先付款等問題。若最終香港落實縮短新股結算周期，由T+5改至T+1，勢將利好中概股，減輕認購投資者所承擔的風險。

近期百勝中國、中通快遞、再鼎醫藥表現不如預期，也與同期有眾多新股供應有關。「凍資王」農夫山泉引爆下半年新股市場，福祿控股 （02101） 、樂享互動 （06988） 、明源雲 （00909） 均跑出，也分流資金影響中概股表現。

分析也認為，中概股因有美股價格作為參考，港股股價難以大升大跌，較難複製其他焦點新股動輒幾成、甚至上倍的升幅，從而減低中概股新股對投資者的吸引力。

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編輯：陳健婷