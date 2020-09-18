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【新股IPO】福祿首日掛牌開巿報9.3元 微升4.5%

股樓投資 09:45 2020/09/18

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福祿控股（02101）今日掛牌，開市報9.3元，較招股價8.9元升4.5%，隨後股價逐步攀升，暫時最高曾見10.66元，9點45分現報10.26元。

福祿控股超額認購約1258倍 一手中籤率僅2％ 抽200手方獲1手，想知詳情請按：【下一頁

福祿控股以招股上限8.9元定價，公開發售錄得約1,258倍超額認購 ，經重新分配後，公開發售股數增至佔全球發售50%；一手中籤率僅2%，投資者要認購200手，即10萬股才能穩獲1手。

再鼎醫藥9688今日起招股　入場費32726元為歷年最貴，想知詳情請按：【下一頁

是次集資所得，當中約30%將用於增加虛擬商品交易的種類；約20%將用於增加虛擬商品消費場景合作夥伴數目；約20%用於開發公司增值服務，約20%用於潛在收購；餘下10%為營運資金及一般用途。

明源雲909上市路 闖關A股多次失敗終落戶香江，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

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