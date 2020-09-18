【樓市現象】超低息環境持續 買樓收租回報高過放銀行   投資者紛紛加速入市

疫情打擊全球經濟，美國聯儲局如預期般保持利率不變，點陣圖顯示到2023年美聯儲局都不會加息，意味低息環境起碼仍持續數年。對不少港人而言，要找尋相對穩陣而又保值的投資，買磚頭始終是個吸引的投資之選。近月樓價再現調整，觀察最近的二手樓市成交，投資者購入物業作收租用途的個案明顯增加。不過，投資者傾向購入樓價低於700萬元以下的二線屋苑，部份單位租金回報料達3厘水平。

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屯門城 · 點日前錄得首宗二手成交，美聯物業高級營業經理羅立恒表示，城 · 點中層E室，實用面積約232平方呎，開放式間隔，向東望山景，原業主趁單位SSD鬆綁後，即開價約430萬元放售。買家有見上址符合預算，而且景觀不俗，並且內櫳新淨，睇樓1次即決定入市做業主，以420萬元承接該單位，折合實用呎價約18,103元，買家擬將單位出租投資用。

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此外，一同長線投資者也斥695萬元購入香港仔田灣畔3房單位。美聯物業助理聯席董事丘松原表示，樓市氣氛向好，投資客亦紛紛入市，其中香港仔田灣畔低層D室單位，實用面積約為560平方呎，間隔為3房連套房，廳房四正，原業主叫價約728萬元，減價至695萬元獲承接，折合實用呎價約為12,411元。買家為同區長線收租投資客，見同類型三房一套單位市場一般可以每月約1.8萬至2萬元承租，估計租金回報逾3厘，故決定購入此單位作收租投資。

▲ 一名投資者購入香港仔田灣畔作收租用途



日前屯門時代廣場亦錄投資者入市個案，單位為屯門時代廣場E座低層5室，實用面積272平方呎，兩房間隔，連租約放盤價為410萬元，新近獲投資者垂青洽購，減價12萬元，以398萬元成交，折合實用呎價14,632元。以上單位現租約月租1萬元，按成交價計，新買家可享約3厘租金回報。

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記者：陳詠妍