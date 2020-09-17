【樓市現象】屯門公屋綠表叫價低至95萬 最高可造9成半按揭 為何單位不算搶手?

新居屋2020開始接受申請，吸去不少綠表人士或合資格白居二申請者的注目，拖累公屋的造價回落，成交量也下跌。據房委會資料，8月份暫錄156宗同類公屋及居屋成交，按月再少約8.2%。位於較偏遠的位置、樓齡較高的公屋屋苑抗跌力也較低。最近屯門山景邨一個實用面積287平方呎的單位，減至100萬元成交。

【劈價成交】匯璽一房劈價11% 即獲內地客以800萬承接 創屋苑二手1房戶新低，了解按【下一頁】

位於屯門的山景邨及良景邨，是全港樓價最平的可出售公共屋村之一，有上車客趁樓市回暖加快入市。其中屯門山景邨景美樓(8座)低層3室，實用面積287平方呎，原業主於綠表市場以108萬元放盤，經上車客議價後，減至100萬元成交，折合實用呎價3,484元。據了解，原業主於2013年以13.06萬元未補地價形式買入單位，自住7年轉手，帳面獲利86.94萬元，單位期內大幅升值6.7倍。

此外，一名居於屯門的區內人士，有見疫情減弱，隨即睇樓置業。其中屯門良景邨良智樓中層1室，實用面積355平方呎，放盤兩日後，即獲上述買家以145萬元購入（第二市場），實用面積呎價4,085元。 原業主於2002年以9.66萬買入單位，單位升值約15倍。

【低價換樓】趁樓價未反彈換樓客群起 30歲出頭業主成功從新界換入九龍德福，了解按【下一頁】

祥益地產高級分行經理黃文樂表示，上述山景邨及良景邨是整個屯門區樓價最平的公屋，其中山景邨現時約有10個放盤（綠表價），其中實用面積294平方呎的開放式單位，叫價95萬元起，如是綠表人士購入，最高可承造95%的樓按，不過實際可承造多少按揭，要視乎上一手業主於何時購入單位。不過他指出，現居於公屋的租戶（即綠表人士）較傾向購入面積大的公屋單位，而白居二人士的購買力一般較高，也較傾向購入未補地價二手居屋，故以上樓價低於100萬元的單位，不算特別受公屋戶追捧。

【上車客增】怕樓市將出現報復式上升?上車客睇樓1日速購映灣園，了解按【下一頁】



如業主將上述單位補地價再於自由市場發售，若以上述面積實用面積294平方呎的開放式單位為例，補地價後叫價可能高達2百餘3百萬元，對準買家來說，這銀碼也可以在私樓市場找到單位，不需購入公屋單位。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍