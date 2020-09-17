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【審計風波】審計失職被英國處罰 德勤被罰1.5億元創歷史紀錄

即市財經 23:25 2020/09/17

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德勤在英國因審計失職而被罰1.5億港元。

英國審計監管機構Financial Reporting Council （FRC）公布，由於全球四大會計師行的德勤對軟件公司Autonomy審計工作出現嚴重及連續的失誤，因此德勤需賠償1500萬英鎊（約1.5億港元），創下當地相關罰款紀錄。

2011年惠普（Hewlett-Packard）以110億美元收購Autonomy，但一年後惠普即公布在收購過程中遇到財務欺詐，被迫進行88億美元的減值。Autonomy創辦人Mike Lynch被惠普控告在收購前誇大公司價值，而當時負責進行審計Autonomy財務報表的德勤合夥人Richard Knights和Nigel Mercer同樣需面對罰款及取消會計師資格等處分。

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編輯：謝克迪

 

 

 

會計師行 經濟 英鎊 收購 審計 英國 德勤

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