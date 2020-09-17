【TikTok拆骨】傳特朗普36小時內決定TikTok命運 沃爾瑪亦有份參與交易

▲ 消息指，特朗普即將決定是否批准TikTok的交易。

甲骨文公司（美︰ORCL）與TikTok達成交易協議，並已向美國政府提交方案。外電引述消息指，預計總統特朗普將在未來24至36小時內決定TikTok在美國的命運。

報道引述消息指，沃爾瑪（美︰WMT）將會在交易中與甲骨文合作，甲骨文擬收購約20%的TikTok股權。惟報道未有明確提及交易的詳情。

消息稱，特朗普一直在與內閣成員和其他顧問會面，以決定是否批准這筆交易，包括國務卿蓬佩奧、財長姆欽等。其中一位知情人士透露，特朗普的顧問們意見不一。

特朗普曾表示，他反對字節跳動（ByteDance）將保留TikTok在美國業務的多數股權的想法。不過，消息人士表示，股權比例並不是談判的重點。

消息人士又透露，預計沃爾瑪行政總裁Doug McMillon將在新成立的TikTok美國業務董事會中佔有一席之地。

另外，《彭博》消息指，甲骨文及字節跳動接受美財政部對交易的新條款。

相關文章︰【TikTok拆骨】特朗普︰聽到TikTok交易建議並不喜歡 甲骨文僅為「合作夥伴」

英國《金融時報》: TikTok將成為獨立的美國公司

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成