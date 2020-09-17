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【TikTok拆骨】傳特朗普36小時內決定TikTok命運 沃爾瑪亦有份參與交易

即市財經 23:20 2020/09/17

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消息指，特朗普即將決定是否批准TikTok的交易。

甲骨文公司（美︰ORCL）與TikTok達成交易協議，並已向美國政府提交方案。外電引述消息指，預計總統特朗普將在未來24至36小時內決定TikTok在美國的命運。

報道引述消息指，沃爾瑪（美︰WMT）將會在交易中與甲骨文合作，甲骨文擬收購約20%的TikTok股權。惟報道未有明確提及交易的詳情。

消息稱，特朗普一直在與內閣成員和其他顧問會面，以決定是否批准這筆交易，包括國務卿蓬佩奧、財長姆欽等。其中一位知情人士透露，特朗普的顧問們意見不一。

特朗普曾表示，他反對字節跳動（ByteDance）將保留TikTok在美國業務的多數股權的想法。不過，消息人士表示，股權比例並不是談判的重點。

消息人士又透露，預計沃爾瑪行政總裁Doug McMillon將在新成立的TikTok美國業務董事會中佔有一席之地。

另外，《彭博》消息指，甲骨文及字節跳動接受美財政部對交易的新條款。

相關文章︰【TikTok拆骨】特朗普︰聽到TikTok交易建議並不喜歡　甲骨文僅為「合作夥伴」

英國《金融時報》: TikTok將成為獨立的美國公司

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編輯︰侯景成

經濟 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 蓬佩奧 特朗普 字節跳動 抖音

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