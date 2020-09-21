  • 28°C
香港時間 : 2020921日 (一) 11:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【落糖落鹽@iM網欄】 探索灣仔——船街裡的Grill House與Pizzeria

名人薈萃 10:32 2020/09/21

分享：

總覺得灣仔對作為新界人的筆者是一個大迷宮。縱橫交錯的行人橋，分不清的港督名字，古蹟林立的大街小巷—軒尼詩、藍屋、和昌大押，通通聽過，但又不熟悉。中學時只會到補習社附近的某某冰室吃著不變的常餐，進了大學才發現灣仔是美食的Treasure Box。過去兩個月在灣仔實習，剛好8月有兩位朋友生日，剛好兩位壽星都願意遷就我在灣仔來個quick lunch，剛好兩家餐廳坐落船街，它們是以neighbourhood restaurants見稱的Mr Brown與Motorino。

 

Mr Brown—煙燻燒烤風味Grill House

2019年開業的Mr Brown是幾街之隔，主打中東菜的Francis團隊開設的第二家餐廳。店名Mr Brown是一個美國南方俚語，指煙燻到焦香的烤豬肩肉，似是開宗明義地告訴你：我們就是一家Grill House，讓你聞名便不由自主地聯想起那陣陣肉香。以深色木頭為門面到內部裝修的主要元素，再一次強化燒烤的氛圍之餘，也以樸素而stylish的裝潢來營造neighbourhood的感覺。

 

我們各自點一個3-course lunch set，價錢148起，部分菜式需要額外加錢。

 

開場的starters與他們housemade的麵包同時上桌。麵包微熱，另附估計是野菌醬，比起「硬邦邦」的牛油更有誠意。Whipped mackerel大概是全個lunch set最好吃的一道菜！鯖魚cream加上當時完全沒有察覺到的芹菜小顆粒，平衡了魚油的膩，又以三文魚子提鮮與豐富口感，好吃到要以吃剩的一口麵包刮乾淨碟。Grilled tomato應該加了一些中東風味的spices，配上紅洋蔥以及燒焦的茄子，濃味但有薄荷葉來freshen up。

 

匆忙的灣仔，匆忙的lunch hour，Mr Brown的上菜速度值得一讚，一道接一道，省卻了食客焦急的等待。Main Course的Sea Bass需要額外加28元，上桌時份量對於筆者這種千年減肥人士來說都尚且算少，男士們或許需要再來一碟才夠飽。烤海鮮非常惹味，但鱸魚稍微過熟，口感變得有點「嚡」，烤魷魚則恰到好處。略少的portion讓我不能朵頤大嚼而需「細細品味」。第一口的時候，整個combination都很好，但吃第二口，第三口時，品味得太細的弊處隨之而來—鹹！理解中東菜的調味本來的確較重，但不應到猛灌水的地步。
 

吃完整盤魚有點意猶未盡，細食的朋友卻吃不下她的meatballs。相對sea bass，smoked meatballs作為一個main course 絕對飽肚得多。煙燻過的肉丸配上醬汁，彷彿小時候熟悉的烤香腸味。配上蔥酥更香口惹味，墊底的薯蓉則吸收了滿滿的醬汁與肉香。

 

甜品的Cookie帶有濃濃椰子香，黑黑的則是黑芝麻。菜單上寫coconut cream，似是刻意隱去一個字，為用叉子吃它的食客帶來第一口的驚喜。說來慚愧，一直是cheesecake的mania的筆者，卻是當天才第一次吃到被評為2019最佳甜品的洗版甜品—burnt cheesecake。大概每一個baker都會因為無數次烤焦曲奇而怕了burnt的味道，但這個cheesecake的焦配上一旁吃起來爽脆而不酸的grilled plum，很好地平衡了cheesecake的膩。以前沒有吃過不知道應有的口感，但我會略嫌這個的顆粒感過於明顯。


從帶位，上菜，到最後”is everything okay?”時跟侍應的交流，服務態度都非常好。整體來說，重口味的絕對值得來此一試。

 

Mr Brown

香港灣仔船街9號

https://www.mrbrownhk.com

 

Motorino來自布魯克林的「新世代最佳薄餅」

緊接是另一位一起在英國交換的朋友生日，一星期內兩天來到船街。記得在英國總是約她點買一送一的薄餅回宿舍吃，結果這Pizza之約一推再推，直到兩年後的她生日。一進門便被他們Open Kitchen裡的大Pizza磚爐給吸引住。高溫烤焗的拿玻里薄餅在90秒以內便可香噴噴出爐。

 

店裡的vibe彷彿回到兩年前英國秋天，趁著天沒黑趕緊出town吃飯，旁人都聽不懂所以無所顧慮地談天說地的日子。我們被安排到坐在鄰近門口的玻璃窗前位置自成一角，陽光灑進來的一刻覺得美，和熱。

 

Lunch set $129包括一碗salad及pizza，各自加了一杯iced tea和lemonade。

 

沙律部分可選擇紅菜頭沙律，田園沙律或者烤粟米。朋友的Brussels Sprout承接了沙律的綠，風乾煙肉和芝士用量很足，因此吃完第一塊就已經覺得有點過鹹。作為一個只要看到meat lover就會毫不猶豫地點的absolute meat lover，這個Soppressata Piccante做得香而辣。辣肉腸烘烤時產生的辣油加上蒜與辣椒，辣得非常過癮，忍不住多喝幾口iced tea。

「外脆內軟的口感，帶有微微的炭烤味道」，Motorino做到了官網上寫的前句，後句我跟朋友卻覺得有點太焦，炭味更時不時掩蓋食材的味道和餅底的香。在英國總覺得是被餓鬼附身，這個size的pizza對於當年的我們簡直piece of cake。看見我們各自吃剩的兩片pizza，店員主動問我們要否包走。雖然如此，當天餐廳入座率不算高，但無論上菜還是結帳都讓人客等得太久，結帳時足足等了十分鐘才有人搭理。說是「最佳薄餅」或許因為當天失準而變得有點言過其實。

 

Motorino

香港灣仔船街15號

https://www.motorinohongkong.com

 

實習完，筆者也是時候宅家裡上課，煮飯，烤麵包了。大家開學快樂！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

作者__黃落糖簡介：

聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。

更多落糖落鹽@黃落糖的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黃落糖

欄名 : 落糖落鹽

最新專欄文章 更多

【落糖落鹽@iM網欄】Bagel•貝果—文青健康新貴 無油無糖的「水煮」麵包？（內附食譜）
2020/09/07
【落糖落鹽@iM網欄】Bagel•貝果—文青健康新貴 無油無糖的「水煮」麵包？（內附食譜）

上一篇文章

【獅王破底】傳被列不可靠清單　滙豐跌逾3％失守30元　股價創25年新低

下一篇文章

【疫情反彈？】周日新增個案創本月單日新高 港大醫學院研究員確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情
【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓
【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲