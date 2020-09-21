【落糖落鹽@iM網欄】 探索灣仔——船街裡的Grill House與Pizzeria

總覺得灣仔對作為新界人的筆者是一個大迷宮。縱橫交錯的行人橋，分不清的港督名字，古蹟林立的大街小巷—軒尼詩、藍屋、和昌大押，通通聽過，但又不熟悉。中學時只會到補習社附近的某某冰室吃著不變的常餐，進了大學才發現灣仔是美食的Treasure Box。過去兩個月在灣仔實習，剛好8月有兩位朋友生日，剛好兩位壽星都願意遷就我在灣仔來個quick lunch，剛好兩家餐廳坐落船街，它們是以neighbourhood restaurants見稱的Mr Brown與Motorino。

Mr Brown—煙燻燒烤風味Grill House

2019年開業的Mr Brown是幾街之隔，主打中東菜的Francis團隊開設的第二家餐廳。店名Mr Brown是一個美國南方俚語，指煙燻到焦香的烤豬肩肉，似是開宗明義地告訴你：我們就是一家Grill House，讓你聞名便不由自主地聯想起那陣陣肉香。以深色木頭為門面到內部裝修的主要元素，再一次強化燒烤的氛圍之餘，也以樸素而stylish的裝潢來營造neighbourhood的感覺。

我們各自點一個3-course lunch set，價錢148起，部分菜式需要額外加錢。

開場的starters與他們housemade的麵包同時上桌。麵包微熱，另附估計是野菌醬，比起「硬邦邦」的牛油更有誠意。Whipped mackerel大概是全個lunch set最好吃的一道菜！鯖魚cream加上當時完全沒有察覺到的芹菜小顆粒，平衡了魚油的膩，又以三文魚子提鮮與豐富口感，好吃到要以吃剩的一口麵包刮乾淨碟。Grilled tomato應該加了一些中東風味的spices，配上紅洋蔥以及燒焦的茄子，濃味但有薄荷葉來freshen up。

匆忙的灣仔，匆忙的lunch hour，Mr Brown的上菜速度值得一讚，一道接一道，省卻了食客焦急的等待。Main Course的Sea Bass需要額外加28元，上桌時份量對於筆者這種千年減肥人士來說都尚且算少，男士們或許需要再來一碟才夠飽。烤海鮮非常惹味，但鱸魚稍微過熟，口感變得有點「嚡」，烤魷魚則恰到好處。略少的portion讓我不能朵頤大嚼而需「細細品味」。第一口的時候，整個combination都很好，但吃第二口，第三口時，品味得太細的弊處隨之而來—鹹！理解中東菜的調味本來的確較重，但不應到猛灌水的地步。



吃完整盤魚有點意猶未盡，細食的朋友卻吃不下她的meatballs。相對sea bass，smoked meatballs作為一個main course 絕對飽肚得多。煙燻過的肉丸配上醬汁，彷彿小時候熟悉的烤香腸味。配上蔥酥更香口惹味，墊底的薯蓉則吸收了滿滿的醬汁與肉香。

甜品的Cookie帶有濃濃椰子香，黑黑的則是黑芝麻。菜單上寫coconut cream，似是刻意隱去一個字，為用叉子吃它的食客帶來第一口的驚喜。說來慚愧，一直是cheesecake的mania的筆者，卻是當天才第一次吃到被評為2019最佳甜品的洗版甜品—burnt cheesecake。大概每一個baker都會因為無數次烤焦曲奇而怕了burnt的味道，但這個cheesecake的焦配上一旁吃起來爽脆而不酸的grilled plum，很好地平衡了cheesecake的膩。以前沒有吃過不知道應有的口感，但我會略嫌這個的顆粒感過於明顯。



從帶位，上菜，到最後”is everything okay?”時跟侍應的交流，服務態度都非常好。整體來說，重口味的絕對值得來此一試。

Mr Brown

香港灣仔船街9號

https://www.mrbrownhk.com

Motorino來自布魯克林的「新世代最佳薄餅」

緊接是另一位一起在英國交換的朋友生日，一星期內兩天來到船街。記得在英國總是約她點買一送一的薄餅回宿舍吃，結果這Pizza之約一推再推，直到兩年後的她生日。一進門便被他們Open Kitchen裡的大Pizza磚爐給吸引住。高溫烤焗的拿玻里薄餅在90秒以內便可香噴噴出爐。

店裡的vibe彷彿回到兩年前英國秋天，趁著天沒黑趕緊出town吃飯，旁人都聽不懂所以無所顧慮地談天說地的日子。我們被安排到坐在鄰近門口的玻璃窗前位置自成一角，陽光灑進來的一刻覺得美，和熱。

Lunch set $129包括一碗salad及pizza，各自加了一杯iced tea和lemonade。

沙律部分可選擇紅菜頭沙律，田園沙律或者烤粟米。朋友的Brussels Sprout承接了沙律的綠，風乾煙肉和芝士用量很足，因此吃完第一塊就已經覺得有點過鹹。作為一個只要看到meat lover就會毫不猶豫地點的absolute meat lover，這個Soppressata Piccante做得香而辣。辣肉腸烘烤時產生的辣油加上蒜與辣椒，辣得非常過癮，忍不住多喝幾口iced tea。

「外脆內軟的口感，帶有微微的炭烤味道」，Motorino做到了官網上寫的前句，後句我跟朋友卻覺得有點太焦，炭味更時不時掩蓋食材的味道和餅底的香。在英國總覺得是被餓鬼附身，這個size的pizza對於當年的我們簡直piece of cake。看見我們各自吃剩的兩片pizza，店員主動問我們要否包走。雖然如此，當天餐廳入座率不算高，但無論上菜還是結帳都讓人客等得太久，結帳時足足等了十分鐘才有人搭理。說是「最佳薄餅」或許因為當天失準而變得有點言過其實。

Motorino

香港灣仔船街15號

https://www.motorinohongkong.com

實習完，筆者也是時候宅家裡上課，煮飯，烤麵包了。大家開學快樂！

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作者__黃落糖簡介： 聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。

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