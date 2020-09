【育兒時在思@iM網欄】 在世界中心呼喚「開學喇！ 」 澳洲內陸學校如何網上授課？

終於,學校今個星期開始分階段復課了!回看過去大半年兼職家庭老師的生涯,既新鮮又辛酸,相信不少家長都期待復課這個如釋重負的日子來臨。不過當大家磨拳擦掌準備開學之際,有否想像過世界上有些學生,一直以來都是遙距上學的?

每天準時換好校服,坐在家中一角電腦前跟老師和同學打招呼,對於住在澳洲內陸(Australian Outback)的學生而言, 一點也不陌生。去年有機會一家三口到被當地人稱為Red Centre的澳洲內陸中部旅行,除了要親眼看到令人震撼的烏魯魯石(Uluru/ Ayers Rock),也到訪了一間近70年來為住在距離城鎮數百公里的學生提供遙距課程的學校 - Alice Spring School of The Air。學校創辦初期以收音機作教學媒介,發展至現在仍受制於網絡建設不足,不能使用互聯網影片串流,而需利用衛星,直播老師在錄影廠課室的互動教學;教學物資亦只能寄給學生。還記得參觀直播課堂後那種思想上的衝擊,不是一句「要珍惜學習機會」可以總結,更沒有想像過,一年後我們在香港也要進行網上教學。

▲ (圖一。住在偏遠澳洲內陸的學生,把家中一角設為「課室」。)

▲ (圖二。老師正在學校錄影廠授課,學生在家中透過衛星直播參與課堂活動。)

身為一位香港媽媽,即使不是虎媽,也相當了解這種贏在起跑線的遊戲規則。在這種半歲要上play group,兩歲要上學的文化下,家長們怎麼能接受小朋友要停課大半年?明明希望仔女學習跟同輩相處,卻反而要保持社交距離?農曆新年假由一月放至中秋,開學後仔女卻已升班?落後的課程怎麼追上?還未計原本安排得密密麻麻的課外活動...... 不難理解家長們由停課到復課在即的種種憂慮。然而,當過常規學校老師多年、兩子之母,現任School of The Air 校長 Kerrie Russel 想說一句「Relax, don’t be too hard on yourself! 」

有幸跟身處澳洲的校長進行視象訪問,校長對遙距會議的操作已架輕就熟,訪問初時更留意到會議沒有進行錄影,問我是否有錄影需要。她表示,明白包括香港在內,世界上很多學生只是受疫情影響,暫時轉為遙距學習。Kerrie勸勉家長們無須過份在意孩子是否坐定定專心上堂,功課是否追得上,因為「郁身郁勢」反而有助大腦接收訊息,更何況當孩子重回校園,就會有老師及其他配套協助。家長反而可多加留意,自己會否不經意地將憂慮和壓力傳給孩子,這反而會削弱學習興趣。

談到她的學生,Kerrie驕傲地告訴我,遙距教學完全沒有影響學生們的學習表現,反而有助發展出更佳的自理能力、學生亦更獨立。學生每年只有4次機會回校跟同學和老師見面,他們都非常珍惜這些共處時光,所以校園裡由學前階段以至Year 9的學生,都幾乎沒有任何行為問題。她認為,「遙距教學並不會限制學生潛能,更重要一點,孩子的適應能力很強、很靈活。」她那堅定的眼神和笑容彷彿同時在告訊我,只要相信孩子,他們在怎樣的環境下都能發展出自己的特質。這又喚起我到訪學校時另一個深刻印象 - 一位只有5、6歲的小孩,在紅土上熟練地自行駕駛小型貨車,前往會合工作中的爸爸。這就是在荒蕪的世界中心中長大的孩子!

香港學生們、在家兼任老師的家長們,告別遙距學習在即,在此無謂多談遙距學習小貼示。然而也別忘記,這幾個月在家學習的經驗幫我們鍛練了甚麼能力。誠如School of The Air校長所言,在家學習加強了家校溝通,「緊密正面的家校關係」是提升教育效果的重要元素。尤其對於年幼學童,家長不妨向學校了解課堂學習重點,嘗試讓孩子在日常生活中學習,效果或更勝於追趕功課進度。

分享這篇訪問,純粹想讓大家知道,無論是在香港、或遠至世界中心某角落,也有同路人。放鬆心情,相信孩子的適應力吧!祝各位開學順利!

作者在思_簡介: 曾任電台、電視台記者及節目主持,追趕每分每秒做新聞;當上全職媽媽後,亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衰自製玩具,相信快樂童年是最佳教育。

