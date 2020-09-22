【育兒時在思@iM網欄】 在世界中心呼喚「開學喇！ 」 澳洲內陸學校如何網上授課？

終於，學校今個星期開始分階段復課了！回看過去大半年兼職家庭老師的生涯，既新鮮又辛酸，相信不少家長都期待復課這個如釋重負的日子來臨。不過當大家磨拳擦掌準備開學之際，有否想像過世界上有些學生，一直以來都是遙距上學的？

每天準時換好校服，坐在家中一角電腦前跟老師和同學打招呼，對於住在澳洲內陸(Australian Outback)的學生而言， 一點也不陌生。去年有機會一家三口到被當地人稱為Red Centre的澳洲內陸中部旅行，除了要親眼看到令人震撼的烏魯魯石(Uluru/ Ayers Rock)，也到訪了一間近70年來為住在距離城鎮數百公里的學生提供遙距課程的學校 - Alice Spring School of The Air。學校創辦初期以收音機作教學媒介，發展至現在仍受制於網絡建設不足，不能使用互聯網影片串流，而需利用衛星，直播老師在錄影廠課室的互動教學；教學物資亦只能寄給學生。還記得參觀直播課堂後那種思想上的衝擊，不是一句「要珍惜學習機會」可以總結，更沒有想像過，一年後我們在香港也要進行網上教學。

▲ （圖一。住在偏遠澳洲內陸的學生，把家中一角設為「課室」。）

▲ （圖二。老師正在學校錄影廠授課，學生在家中透過衛星直播參與課堂活動。）

身為一位香港媽媽，即使不是虎媽，也相當了解這種贏在起跑線的遊戲規則。在這種半歲要上play group，兩歲要上學的文化下，家長們怎麼能接受小朋友要停課大半年？明明希望仔女學習跟同輩相處，卻反而要保持社交距離？農曆新年假由一月放至中秋，開學後仔女卻已升班？落後的課程怎麼追上？還未計原本安排得密密麻麻的課外活動...... 不難理解家長們由停課到復課在即的種種憂慮。然而，當過常規學校老師多年、兩子之母，現任School of The Air 校長 Kerrie Russel 想說一句「Relax, don’t be too hard on yourself! 」

有幸跟身處澳洲的校長進行視象訪問，校長對遙距會議的操作已架輕就熟，訪問初時更留意到會議沒有進行錄影，問我是否有錄影需要。她表示，明白包括香港在內，世界上很多學生只是受疫情影響，暫時轉為遙距學習。Kerrie勸勉家長們無須過份在意孩子是否坐定定專心上堂，功課是否追得上，因為「郁身郁勢」反而有助大腦接收訊息，更何況當孩子重回校園，就會有老師及其他配套協助。家長反而可多加留意，自己會否不經意地將憂慮和壓力傳給孩子，這反而會削弱學習興趣。

談到她的學生，Kerrie驕傲地告訴我，遙距教學完全沒有影響學生們的學習表現，反而有助發展出更佳的自理能力、學生亦更獨立。學生每年只有4次機會回校跟同學和老師見面，他們都非常珍惜這些共處時光，所以校園裡由學前階段以至Year 9的學生，都幾乎沒有任何行為問題。她認為，「遙距教學並不會限制學生潛能，更重要一點，孩子的適應能力很強、很靈活。」她那堅定的眼神和笑容彷彿同時在告訊我，只要相信孩子，他們在怎樣的環境下都能發展出自己的特質。這又喚起我到訪學校時另一個深刻印象 - 一位只有5、6歲的小孩，在紅土上熟練地自行駕駛小型貨車，前往會合工作中的爸爸。這就是在荒蕪的世界中心中長大的孩子！

香港學生們、在家兼任老師的家長們，告別遙距學習在即，在此無謂多談遙距學習小貼示。然而也別忘記，這幾個月在家學習的經驗幫我們鍛練了甚麼能力。誠如School of The Air校長所言，在家學習加強了家校溝通，「緊密正面的家校關係」是提升教育效果的重要元素。尤其對於年幼學童，家長不妨向學校了解課堂學習重點，嘗試讓孩子在日常生活中學習，效果或更勝於追趕功課進度。

分享這篇訪問，純粹想讓大家知道，無論是在香港、或遠至世界中心某角落，也有同路人。放鬆心情，相信孩子的適應力吧！祝各位開學順利！

作者在思_簡介： 曾任電台、電視台記者及節目主持，追趕每分每秒做新聞；當上全職媽媽後，亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衰自製玩具，相信快樂童年是最佳教育。

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