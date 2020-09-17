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【煤價反彈】多重因素利好 煤價或超預期反彈

即市財經 22:53 2020/09/17

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今年煤價自疫情反彈，第四季料有進一步升勢。

根據內地傳媒報導，9月上旬秦港Q5500卡動力媒成交價約每噸590元（人民幣，下同），自月初升近35元。今次上漲，主要是由於冬季即將來臨，預計將升至620元/噸的水平。今年以來，中國政府對煤炭價格維持較強的控制，大約是在500元至570元區間上落。

不過，煤價面對多個利好消息，一是由於南方枯水期來臨，第三季後期水力發電量逐步下降，需要更多火力發電；實際上，今年以來全國社會發電量在疫情後直綫反彈，今年首8月發電量按年升0.3%，並沒有因為疫情而按年下跌，其中8月按年彈6.8%；同時，今年首8月全國進口煤炭己達到2.2億噸，而國家每年對進口煤大約限制在3.3億噸的數量，因此預計第四季進口煤不會有明顯增長。與此同時，近年中國為了減少污染，關閉了年產3萬噸以下的煤礦，保留著的大型煤礦相對競爭較少，因此獲利。

不過，煤價太高會令下遊的發電廠虧損，因此煤價不會急升，煤股還是短炒為上。

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編輯：謝克迪

 

中國 發電量 經濟

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