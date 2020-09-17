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【中概股】前程無憂獲溢價16%提收購 市值逾410億元

即市財經 22:14 2020/09/17

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前程無憂獲提收購建議，股價漲16%。

內地招聘網站及人力資源公司前程無憂（美︰JOBS）公布，接獲來自DCP Capital Partners的收購提案，擬議收購價格為每股普通股現金79.05美元，較周三（16日）收市價溢價16%。該收購擬議並無約束力。

前程無憂股價現漲16.3%，報79.21美元，市值逾53億美元（逾410億港元）。前程無憂表示，董事會將評估擬議交易，但無法保證將提出任何最終要約，無法保證將就擬議交易簽署任何最終協議，也無法保證該交易將獲得批准或完成。

前程無憂是內地熱門招聘網站，公司於2004年9月29日在美國納斯達克交易所上市，是首家在美國上市的中國人力資源服務企業。

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編輯︰侯景成

 

經濟 收購 私有化

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