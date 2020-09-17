【內地國債】南方東英新加坡推國債ETF　規模全球最大

▲ 丁晨表示，新加坡在固定收益資產的交易狀況成熟，遂相信把相關債券ETF放到新交所上市，將有利吸引國際投資者

市場關注內地國債下周能否晉身富時羅素世界政府債券指數（FTSE Russell World Government Bond Index）之際，基金公司南方東英旋即在新加坡推出ETF，欲把握外資部署內地國債之趨勢。

南方東英將與工銀資管合作，在新交所推出工銀南方東英富時中國國債指數ETF（美元櫃檯：CYB / 新加坡元櫃檯：CYC），下周一（21日）正式掛牌。該ETF透過「代表性抽樣策略」，追蹤富時中國國債指數，意味買入該ETF的話，在非完全追蹤的前提下，理論上或有機會出現追蹤誤差。

據南方東英所述，工銀南方東英富時中國國債指數ETF可透過一級市場以美元或人民幣申贖，而二級市場則按美元或新加坡元交易。

上述ETF初始資產管理規模約6.8億美元，相當於52.7億港元，為全球規模最大的純內地國債ETF，亦為新交所首隻直接投資中國境內債市的ETF。

南方東英近年雖力攻本港股市ETF，該行行政總裁丁晨卻稱，新加坡在固定收益資產的交易狀況成熟，遂相信把相關債券ETF放到新交所上市，將有利吸引國際投資者。她補充，上述ETF雖主打機構投資者，惟在內地國債息率較外圍高企的前提下，此ETF同樣吸引了不少零售投資者關注，往後亦希望在新加坡推出更多債券相關產品。

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記者：莫亦熙