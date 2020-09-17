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【退休規劃】調查：過理想退休生活要439萬　逾半港人無信心可實現

理財智慧 22:38 2020/09/17

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疫情持續，經濟下行，不少港人生計受影響。安聯投資日前發表港人投資退休信心調查，結果顯示在環球經濟不明朗的情況下，香港人的風險承受能力和對退休前景的信心均受到打擊，54%受訪者表示自己沒有信心能實現理想退休生活的受訪者比例，較2019年的比例（28%）大升至差不多一半。

同時，香港人的理想退休資金與預期能實現的退休資金存在頗大落差，受訪者普遍認為需要439萬港元才能達到理想的退休生活水平，但他們預料實際上只能儲蓄349萬港元。年齡介乎35至49歲之間的「夾心階層」似乎比其他年齡組別取態更悲觀，他們預計自己只能實現理想退休資金的75%，較千禧世代（25至34歲）和年長組別（50至65歲）為低。

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面對全球經濟前景及新冠肺炎疫情的挑戰，調查發現千禧世代的在職人士在過去12個月積極調整投資組合，大多數人（78%）計劃在未來12個月內進一步調整組合。相比之下，「夾心階層」在職人士做法更為謹慎。與其他年齡組別相比，他們「上有高堂、下有兒女」，財務負擔較為沉重，只有三分之二的中年受訪者計劃在未來12個月打算調整投資組合，比例在所有年齡組別中屬最低。64%的「夾心階層」轉向可產生持續和穩定收益的投資方案，以應對退休儲蓄潛在不足的問題，比例較其他在職年齡組別為高。另外，已退休人士也鍾情穩定收益，87%的退休受訪者表示，他們在未來12個月偏好投資可提供持續收益的投資組合。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，香港夾心階層的財務負擔比較大，身為家庭的經濟支柱，許多中年人士都身負供養父母及兒女的責任，因此他們更應盡早作好退休規劃，並積極管理其投資組合。一些可提供穩定收益的投資方案，能有效地幫助他們在財務上達到安穩退休。「令人鼓舞的是，我們2020年退休信心調查發現，夾心階層已意識到這些產品在投資組合中的關鍵作用。」

張竹君：不召開記者會，不代表社區是安全，請看【 下一頁

 

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責任編輯：葉卓偉

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