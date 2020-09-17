  • 27°C
香港時間 : 2020917日 (四) 22:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【比亞迪股價】比亞迪逆市變「紅底股」　大摩拆解比亞迪股價急升之謎

即市財經 21:24 2020/09/17

分享：

比亞迪股價突然飛升，成為新晉「紅底股」，背後究竟有何推動力？

比亞迪 （01211） 股價近期飛漲，成為新晉「紅底股」，風頭一時無兩。券商摩根士丹利認為，比亞迪管理層未有變更比亞迪的銷售指引，又沒有突如其來的重大消息，比亞迪股價忽然急升，相信與市場正在尋找比亞迪未來更具潛力發展的方向有關，同時投資者對部分未經證實的報道，如比亞迪擬向戴姆勒（Daimler）及豐田汽車供應刀片電池的期望過高。

大摩認為，雖然刀片電池產能正在增加，但目前刀片電池的供應仍然緊張，預期比亞迪會先滿足於內部需求，其次才出售予其他外部客戶，故將刀片電池外銷仍需要一段時間。

大摩：市場看好電動車前景　比亞迪短線可再升

據該行向供應鏈渠道調查，比亞迪旗下純EV電動四門旗艦「Han漢」的9月份付運量可達6000輛，較8月份的4000輛更高，距離10月份的8000輛目標更近一步，正密切留意「漢」的零售需求。

大摩指，市場對電動車行業的看法，是帶動比亞迪股價上升的動力，目前比亞迪的估值並不便宜，與同業比較亦不吸引，但相信市場對電動車行業的樂觀前景，短線可帶動比亞迪股價進一步上升。

大摩相信，隨市場對比亞迪電池及電動車主要零件IGBT業務消息的反應，預期比亞迪股價維持大幅波動，重申「與大市同步」評級，目標價75元。

相關文章：【車股銷量】一文看清車股8月銷量　比亞迪新能源車跌9%、吉利增長12%

相關文章：【異動股】比亞迪開快車　要成為翻版Tesla？

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱 
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記 
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳韻妍

香港股票 比亞迪股份（01211） 零售 電動車 豐田 目標價

上一篇文章

【美股市況】道指挫300點 納指跌1.9% 美股周五「四期結算」（不斷更新）

下一篇文章

【美國經濟】一文看清美國申領失業救濟人數　上周首申人數86萬 高過預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股近39萬人認購　超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】福祿控股近39萬人認購　超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【新股IPO】明源雲909周五截止招股　孖展920億元超購逾148倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909周五截止招股　孖展920億元超購逾148倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣
【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣