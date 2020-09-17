【比亞迪股價】比亞迪逆市變「紅底股」　大摩拆解比亞迪股價急升之謎

▲ 比亞迪股價突然飛升，成為新晉「紅底股」，背後究竟有何推動力？

比亞迪 （01211） 股價近期飛漲，成為新晉「紅底股」，風頭一時無兩。券商摩根士丹利認為，比亞迪管理層未有變更比亞迪的銷售指引，又沒有突如其來的重大消息，比亞迪股價忽然急升，相信與市場正在尋找比亞迪未來更具潛力發展的方向有關，同時投資者對部分未經證實的報道，如比亞迪擬向戴姆勒（Daimler）及豐田汽車供應刀片電池的期望過高。

大摩認為，雖然刀片電池產能正在增加，但目前刀片電池的供應仍然緊張，預期比亞迪會先滿足於內部需求，其次才出售予其他外部客戶，故將刀片電池外銷仍需要一段時間。

大摩：市場看好電動車前景 比亞迪短線可再升

據該行向供應鏈渠道調查，比亞迪旗下純EV電動四門旗艦「Han漢」的9月份付運量可達6000輛，較8月份的4000輛更高，距離10月份的8000輛目標更近一步，正密切留意「漢」的零售需求。

大摩指，市場對電動車行業的看法，是帶動比亞迪股價上升的動力，目前比亞迪的估值並不便宜，與同業比較亦不吸引，但相信市場對電動車行業的樂觀前景，短線可帶動比亞迪股價進一步上升。

大摩相信，隨市場對比亞迪電池及電動車主要零件IGBT業務消息的反應，預期比亞迪股價維持大幅波動，重申「與大市同步」評級，目標價75元。

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編輯：陳韻妍