【港元定期存款】中資行出招搶大額港元定存 半年破頂息加至1厘

▲ 南商於昨天新推半年存息一厘頓稱王，但須500萬元才媲美iBond的「墊底息」。

聯儲局續放鴿，暗示超低息至少維持3年，專家普遍預計，變相令本港拆息仍長期保持低企。有中資行今天（9月17日）隨即加完又減港元定期存款息率，招商永隆本來於昨天（16日）才微升半年期0.02厘，新息率至0.92厘；不過，新近又再打回原型，維持0.9厘。業界指，以熱錢續湧港，相信業界仍毋須急於加息搶存。

可是，南商卻於昨天出招，連環新推3個一厘計劃，包括︰128天、半年及9個月期，3計劃搶大額存款，起存額要500萬元，才媲美通脹掛鈎債券（iBond 2020），保證年回報一厘的「墊底息」。若只是100萬元，上述3個存期的年息不及iBond 「包底息」，因128天及半年齊為0.9厘，10萬元是0.85厘；而9個月期的100萬年息0.85厘，以及10萬元的0.8厘。

單以半年期計，高息榜驟變，南商突推一厘破頂息，足以扒頭變「高息王」；超越信銀國際及大眾財務的0.95厘，躋身冠軍。

港銀中長期港元定存息率比較，可看下圖

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綜觀全周首4個交易天，4行調整存息，當中東亞 （00023） 及華僑永亨一面倒「獨加」，如華僑永亨兩連加，把3個月年息累升0.13厘、至0.57厘；惟難以挑戰同期稱霸的工銀亞洲10.8厘。東亞亦連續兩天加息，把138天（約4.6個月）的年息累升0.02厘，新報0.76厘。反觀，上周才勇於加息的大新 （02356） ，本周卻兩連減，把3個月短存累削0.3厘，新息率至失守一厘關，僅報0.8厘。而招商永隆則加減不一。

樂天證券香港銷售總監陳欣指，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell） 暗示，零息環境至少維持3年，即使一個月港元拆息3連漲，今天微升至0.41厘；但預計由現時至季結，料與樓按掛鈎的拆息不會升穿1厘，約升至0.5厘到0.6厘便見頂。

陳欣拆解，畢竟本港仍水浸，金管局於本周內已4度接錢，相信總結餘快再邁向2,200億元，本港吸資，除了應付螞蟻集團IPO外，明天（18日）史上集資王A+H股在中證監上會審批，憧憬最快10月中上旬便跨境兩地掛牌，當中港股傳集100億美元。且料其它中概股排隊來港上市，吸引游資泊港。

港銀會否掉頭加息 還看兩指標

至於港銀會否因季結臨近而掉頭加定存息率，專家指仍繫於市場的最新形勢，包括︰

●通脹掛鈎債券（iBond 2020）︰政府重推100億元的第7批（iBond 7），是否9月29日出台，這定息產品又是否如市傳仍保持一厘的「保底息」，在下半年開始的減息潮下，跑贏不少定存；何況其門檻僅一萬元。

●龍頭銀行的攻防戰︰滙豐繼早前宣布11月起取消多項基本銀行服務收費，今天又預告下月底發功，推出新綜合理財戶口「滙豐One」，取代現有入門級的「滙豐運籌理財」，10月27日正式推出，與門檻較高的滙豐尚玉及滙豐卓越理財並存，市場觀望其新客優惠。

渣打：港失業率或於第四季度才見頂

另一邊廂，本港失業率高企，仍礙經濟復甦，以至貸款需求，如渣打料失業率於末季或再惡化。渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，本港最新公布6月至8月的失業率為6.1%，與5月至7月的數字相同。雖然最新數字略低於市場普遍預期，但相信本港失業率可能尚未見頂，勞動市場仍然充滿陰霾，部分行業如消費及旅遊相關行業、餐飲業和建造業的情況尤其嚴峻，6月至8月的失業率均分別超過10%。由於勞動市場的反應，往往滯後於經濟表現，料失業率仍有機會上升，並最快可能會在第四季度才見頂。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪