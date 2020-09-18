【地產熱話】買四房單位擁最高生活質素？　網民：毫無意義！

有三房單位，如果還想換樓提升生活質素，是否應該換四房單位？有網民帶著這一個問題，出帖問一眾網民，應否挑戰四房單位這種「最高生活質素」。

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帖文一出，引來裝民回應，有人提議出帖者應該挑戰特色大單位，例如4至5房的複式連天台，或者是獨立屋，也有人建議保留財力買多一層樓較好。有人細心分析指，要視乎出帖者有多少位同住的家庭成員，如果只有3至4人，又沒有特別需要，例如健身房、自修室的話，轉買四房單位的回報較低，建議他換一個位置更好的三房單位便可。若家庭成員較多，便應該換四房單位。

有人則認為，努力賺錢旨在提升生活質素，多買一層樓事實上毫無意義。有人表示同意此說法，「追求3房變4房多300呎無意思。」續指，最起碼要住有花園的洋房，才能提升生活質素，若想追求更好的，就要去到外國。

另外，出帖者在回應時提到家中不常煮食，故現有的廚房不大，言論隨即引人質疑：「唔煮飯冇資格講生活態度。」

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責任編輯：楊子瑩