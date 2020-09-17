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【新冠肺炎】張竹君：不召開記者會　不代表社區是安全

環球政經 21:03 2020/09/17

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本港新冠肺炎疫情持續，9月3日至9月9日期間，共錄得71宗個案，23宗為源頭不明本地個案。9月10日至9月16日的一周則共錄得83宗個案，其中15宗是源頭不明的本地個案。

食物及衞生局副局長徐德義呼籲大眾須保持警覺，做好防疫措施。「大家要明白處所可以重開並不等於零風險。現階段，市民亦不應假設社區內完全沒有感染機會。政府各有關部門會加強執法之餘，市民和業界都要繼續做好預防措施。」

他指出，在室內場所如果能夠減低總人數及縮短逗留時間亦可以幫助減低室內傳播的風險「外國一些研究顯示，除了咳嗽、打噴嚏之外，唱歌、大聲說話、大笑等活動，同樣可以產生飛沫，亦都可以傳播病毒。市民要緊記在沒有佩戴口罩情況下的傳播風險。」
 
此外，衞生防護中心昨日未有舉行疫情記者會。張竹君解釋，如果沒有出現本地不明原因的個案，衞生防護中心是不會開記者會。「不召開記者會不代表社區是安全，大家要繼續保持個人衛生、環境衛生。」

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責任編輯：黎淑雯

 

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