【網店物流小幫手@iM網欄】拓展海外巿場 網店寄貨小貼士

當本地網購生意逐步上軌道，網店店主下一步當然想拓展至海外市場。然而投寄國際貨件時，所牽涉的物流程序較繁複，因此今篇將與大家分享當中的物流細節和注意事項。

1.產品種類

a.不同國家對不同種類的產品有限制或進口要求，因此網店店主需預先了解各國的貨物入口限制，並查看自己的產品能否銷售到有意打入市場的國家。如近期因應疫情，不少國家對防疫產品（例如口罩、眼罩、保護衣、甚至是掛頸式空氣清新機等）均實施了新限制。

b.網店店主亦需注意產品是否屬於危險或受管制物品，常見例子如帶有鋰電池的電子產品或含有酒精成份的產品（香水或酒精搓手液） 。 縱使產品本身並不屬於危險品，但當中有部分組件或成份有機會仍然有機會被視為具危險性，快遞公司亦會要求寄件人繳交額外文件（如化學品安全說明書），以詳細評估該物品是否可承運產品或是否需要收取額外的寄件費用。

2. 付運及清關所需資料和文件

a.為確保產品的清關程序更為順暢，網店店主需了解當地清關所需的資料及文件，以便在網店平台作出相應的設定，方便買家在完成購買程序前提供所需資料。

3. 進口關稅及稅率

a. 為免買家在收貨時才發現需要支付額外稅款，網店店主可預先了解清楚買家所在國家的免稅額及產品稅率，並將相關資料於網店中列明或計算入成本內，避免出現誤會。

4. 快遞公司的收費標準

a. 寄件時，網店店主需注意國際快遞公司的收費標準是按照包裹後的實際重量或體積重量（兩者中取較大值）來計算運費。 例如，網店店主銷售的產品是毛絨玩具和咕𠱸，雖然它們的實際重量較輕，但包裝後所佔的空間大，因此快遞公司將以包裹後的體積重量來收費，計算公式如下：

包裝箱（長 x 闊 x 高）厘米 / 5000

網店店主在計算運費成本時必須考慮體積重量在內，或可與網店物流小幫手檢視產品包裝，以達保護產品之效及符合成本效益。

如想拓展海外市場，網店店主可先分析合適的市場，再了解銷售及配送有關產品到目標市場的要求，以作更完善的規劃。以上均為網店店主較常遇到的物流事項，如想了解更多詳情或最新資訊，也可向具相關物流經驗的網店物流小幫手查詢。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions 網店物流小幫手 - 自置20000呎倉庫，貼心為網店店主、中小企制定最省時、省力、省成本的一站式網店物流方案（包括產品存倉、管理存貨、執貨包裝，以及安排快遞），希望利用自身物流網絡優勢和線上庫存管理系統，協助網店快速成長，成為客戶創業路上的最強支援。

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