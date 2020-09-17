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【新冠肺炎】世衛：每7個確診者 有1個是醫護人員

環球社會熱點 20:47 2020/09/17

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新冠肺炎肆虐全球，全世界的累計確診感染人數已經突破3000萬人，當中不少醫護人員也中招。世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）表示，每7個確診者便有一人是醫護人員，呼籲各地政府為醫護人員提供足夠的個人防護裝備。

【歐洲第二波疫情】世衛警告歐洲疫情嚴峻 1周增逾30萬宗【下一頁】

【新冠肺炎】墨西哥逾1300名醫護殉職 當局擴大檢測範圍【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周四（17日）表示：

「向世衛報告的全球新冠肺炎病例當中，約有14%是醫護人員，而在部分國家的比例更高達35%。」
（Globally around 14% of COVID cases reported to the WHO are among health workers and in some countries it's as much as 35%.）

譚德塞補充，由於數據有限，未能確認確診醫護人員是否在工作時受感染。

他強調，這不只關乎感染風險，醫護人員每日還因為抗疫工作而面臨重大壓力、筋竭力疲、被污名化、歧視，甚至遭受暴力對待。

國際護士協會則指，感染新冠肺炎死亡的護士已經超過1000人。

【新西蘭疫情】蔓延至郊區 民眾恐慌搶藥打醫護捱轟【下一頁】

【印度疫情】累計確診破200萬 醫護罷工爭取防護裝備、加人工【下一頁】

世衛緊急事務負責人瑞安（Mike Ryan）則指，在對抗傳染病的前線，有3件事困擾著醫護人員：

「一是，只能站在那裡看著別人死去，你無法幫助他們；二是，看到工作人員倒下、受到感染，而這可能是你的同事和朋友；第三、也是最影響醫護人員的情況是，有機會透過他們把傳染病帶給家人、朋友和子女。」
（One is to stand there and watch people die because you can't help them. Two is to see a worker fall and be infected, your fellow worker and friend. And the third - and the one that really weighs on health workers most of the time in these situations - is the chance they could take that disease home to their families, to their friends, to their children.）

【美國疫情】疾控中心：逾6萬醫護感染 實際數字恐更多【下一頁】

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責任編輯：陳啟賢

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