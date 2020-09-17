【每日焦點】iOS 14、iPadOS 14正式上架　Sony公布PS5發售日期及售價

▲ iOS 14今日終於上架正式版本，而Sony亦同時公布PS5發售日期及售價。

Apple秋季發佈會完滿結束，iOS 14今日終於上架正式版本，供所有用家下載安裝。當中除了加入桌面Widget小工具、App Library外，更加入影片播放懸浮視窗等新功能，用戶以後在使用其他app時，就可以一邊觀看影片或進行FaceTime通話。

不少「果迷」都急不及待更新其作業系統，不過，最新的iOS 14並非所有Apps都能即時提供支援，今日就有多個應用程式頻頻出現「彈App」情況。因此在決定是否進行更新之前，用戶需要留意自己的常用App是否已經支援iOS 14。

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另一方面，一眾機迷苦等已久的PlayStation 5（PS5）遊戲主機，近日官方終於揭曉新機的售價及發售日期。索尼（Sony）於綫上發布會上表示，PS5最快將於11月12日在美國、日本、墨西哥、加拿大、澳洲、新西蘭和南韓等地率先發售。而香港地區則在11月19日正式發售，主機售價為3,180港元起，有興趣的買家可於明午12時開始接受預訂。

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責任編輯：施雯雯