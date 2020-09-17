【足球經濟學】疫情下的球圈 英超退轉播費3.3億 祖雲達斯蝕3150萬歐

祖雲達斯虧損3150萬歐

新冠肺炎疫情對各行各業的打擊相當嚴重，意大利球會祖雲達斯上週球會發佈了2020年的財報草案，數字顯示球會虧損7140萬歐元，不過疫情期間的減薪協議已經他們節省了9000萬歐元的支出。

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去年祖雲達斯虧損數字為3990萬歐，今年的虧損增加了3150萬歐，主要原因為球會在營收方面減少，相較去年少了6280萬歐元，收入銳減部分與門票收益有關。雖然會方成功與一線隊的教練與球員達成共識減薪，節省了9000萬歐元的薪水支出，但最後仍然虧損了7140萬歐元。

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英超各球會向電視台退款3.3億鎊

知名足球聯賽的轉播費用價值連城，作為世界第一大聯賽的英超聯轉筆會當然非常可觀。不過，受新冠肺炎疫情影響，今季度無法正常進行賽程，令各間球會要「交還」轉播費。據20/21英超手冊指，20間英超球要退款3.3億鎊予電視台，而平均每會要退回10%的轉播費。不過，退款比例與球會排名有關，排名越低，退回的轉播費比例也越低，因此，19/20球季處於榜末的諾域治需要退回的為轉播金額的7.5%。相反，冠軍球隊利物浦則是損失金額最大的球會，少收1,730萬鎊；排第二的曼城，則少收了1,680萬鎊。

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責任編輯：翁嘉陽