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【歐洲第二波疫情】世衛警告歐洲疫情嚴峻 1周增逾30萬宗

環球社會熱點 20:36 2020/09/17

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世衛（WHO）警告歐洲目前的新冠肺炎疫情嚴峻，上周已急增超過30萬宗病例。

歐洲的第二波新冠肺炎疫情持續，英法等國的確診人數仍不斷增長。世衛組織（WHO）警告歐洲目前的疫情嚴峻，歐洲地區上周已急增超過30萬宗病例，超過一半歐洲國家在過去兩周的病例都增逾一成。

英國澄清無意封城 約翰遜：會帶來經濟災難 【下一頁】

英國檢測荒蔓延醫院 醫生也被迫休假隔離 【下一頁】

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）周四（17日）於記者會上表示，目前歐洲每周的新冠肺炎病例數字，已超越今年3月第一波疫情時的水平。

克魯格表示，歐洲上周的病例增幅已突破30萬宗，近期有多個歐洲國家的病例出現明顯升幅。超過一半歐洲國家於過去兩周的病例增幅達10%或以上，其中7個國家的增幅更達2倍以上。

克魯格警告，雖然歐洲多國於春夏季實施封鎖措施，於6月的病例數字回落至歷史低位，但9月的病例急升卻為歐洲疫情敲響警鐘。

馬賽淪法國重災區 須增重症病床 【下一頁】

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）截至本港周四晚上8時的數據，西班牙錄得逾61.4萬宗病例，為歐洲疫情最嚴重國家。西班牙據報將於周五（18日）宣布封鎖疫情擴散較快地區，及再次限制民眾活動範圍。

法國的新冠疫情也急速升溫，周三（16日）再增9,784宗病例，為該國自疫情爆發以來的單日第二高增幅，僅次於上周六（12日）的10,561宗病例。

歐洲疾控中心（ECDC）警告，隨著多個歐洲國家重新開放學校及恢復室内活動，確診數字急增反映疫情仍未結束。再加上流感季臨近，ECDC指出歐洲的醫療系統應提早做好準備，民眾也要繼續採取戴口罩等基本措施，防止疫情傳播。

責任編輯：鄭錦玲

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