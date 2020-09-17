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【美元走勢】鮑威爾言論「未夠鴿」 270億美元淡倉凍過水?

股樓投資 20:14 2020/09/17

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聯儲局周三（16日）公布議息結果，維持利率不變。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示美國經濟復蘇遜於預期，但亦需財政與貨幣政策共同支持，故推出多項利率決議，包括為方便未來平均通脹達標，允許通脹一段時間內超過2%；下調三年間失業率預期，上調三年間通脹預期，並預計2023年通脹達到聯儲目標2%等。

【全球央行年會】聯儲局公布新政策方向　容許通脹高於2%

他補充指，目前失業率高企，而通脹遠低於2%目標，但美聯儲仍遠未彈盡糧絕，仍致力於使用所有工具，局方會準備適當調整貨幣政策立場。

措施出台後，股市起初上揚，但隨後立即回吐。有分析人士認為，聯儲局聲明措辭偏鴿派，但程度未超出市場預期，而局方上調全年GDP預期，反而利好美元走勢，並打擊金價。彭博分析師Cameron Crise指，由於言論「未夠鴿」，或會導致美元持續走強，更有機會導致擔心規模接近2011年最高水平、超過270億的美元淡倉前景堪虞。周四（17日）美元指數微跌0.04%至93.17。

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撰文 : 林展鋒

貨幣政策 經濟 議息 鮑威爾 遜於預期 指數 通脹 失業率 GDP 美元

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