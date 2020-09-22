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【新股IPO】京東分拆京東健康香港上市 傳最快本周遞表集資156億元（第二版）

即市財經 10:47 2020/09/22

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京東健康傳最快本周內向聯交所遞交上市申請，集資156億元。

京東 （09618） 6月回流香港第二上市後，宣布分拆京東健康在香港上市，上市時間及集資規模將取決於市場情況等因素。路透社報道，京東健康香港上市擬籌20億美元（約156億港元），目標估值為200億美元（約1550億港元）。

彭博社早前曾報道，京東健康最快於本周向聯交所遞交上市申請。京東健康已委任美銀、海通國際及瑞銀為保薦人。

今年8月京東在宣布季度業績時，披露高瓴資本將入股京東健康，投資8.3億美元，預計第三季度完成。

京東於去年5月成立「京東健康」，冀培育醫療企業獨角獸，業務範圍覆蓋醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫院解決方案、健康服務等，同時與產業鏈上中下游各環節的企業進行合作，以打造大健康生態體系。

京東今日開報290元，最新升0.7%，報289.2元，成交2億元。

（第二版更新京東健康估值）

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編輯：陳健婷

香港股票 京東集團—SW（09618） IPO 分拆 京東（美：JD）

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