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【新股IPO】京東健康傳最快月內香港遞交上市申請 集資78億元

即市財經 20:07 2020/09/17

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京東健康傳最快月內向聯交所遞交上市申請，集資78億元。

外電報道，京東 （09618） 6月回流香港第二上市後，擬再分拆業務在香港上市。京東健康最快本月向聯交所遞交上市申請，計劃集資最少10億美元（約78億港元）。京東美股盤前跌3.8%，報287美元。

知情人士表示，京東健康的集資規模及上市時間表仍可能有變化。京東對消息不予置評。 早前有報道稱，京東健康已委任美銀、海通及瑞銀為上市負責行。

京東於去年5月成立「京東健康」，冀培育醫療企業獨角獸，業務範圍覆蓋醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫院解決方案、健康服務等，同時與產業鏈上中下游各環節的企業進行合作，以打造大健康生態體系。

今年8月京東在宣布季度業績時，也披露高瓴資本將入股京東健康，投資8.3億美元，預計第三季度完成。

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編輯：陳健婷

香港股票 京東集團—SW（09618） IPO 分拆 京東（美：JD）

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