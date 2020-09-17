【iOS 14】iOS 14 正式登場　升級前留意慣用Apps是否支援

▲ 隨著今日多個應用程式頻頻出現「彈App」，各界紛紛呼籲用戶毋須趕著升級，以免出現常用App未有支援iOS 14的情況。

iOS 14於今日正式版推出後，相信不少「果迷」都急不及待想試試新加入的桌面Widget小工具以及畫中畫功能。不過，每次iOS更新都總會發生意外，隨著今日多個應用程式頻頻出現「彈App」，各界紛紛呼籲用戶毋須趕著升級，以免出現常用App未有支援iOS 14的情況。

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由於Apple突然宣佈開放升級，不少應用程式和遊戲開發商都來不及反應，在短短數小時下，根本未能即時把對應iOS 14的更新產品提交到App Store。外國傳媒亦表示，iOS 14正式發行與完全兼容的應用程式推出之間或存在很大的差距，建議不急著用iOS 14或iPadOS 14的用戶，等待數日才進行升級。

據目前的災情報告顯示，有Apple用戶更新iOS 14後，一些慣用的銀行或電子支付應用程式，如WeChat Pay、支付寶等，由於其應用程式未能及時更新，致使應用程式版本與手機作業系統未能兼容，出現「彈App」情況。

此外，對遊戲開發商而言，由於在正式推出前才發放開發者用的最終版本，並無預先通知，讓很多開發者措手不及，被迫在倉促的下為App Review準備應用，一些應用的兼容測試和新功能等都未有準備完善，所以出現不少問題。

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現時，包括《Pokemon Go》、《動物森友會：口袋露營廣場》等知名手游都發出公告，提醒用戶遊戲在iOS 14版本出現無法啟動的情況，建議玩家暫時不要更新手機系統。

責任編輯：施雯雯