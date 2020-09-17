【居屋搶客】跌勢延至公屋　未補價公屋「兩球」有找

新一期居屋接受申請，影響二手公屋交投氣氛，特別是未補價市場。由於客源減少，業主只能減價賣樓，終致樓價回落。據房委會資料顯示，長沙灣李鄭屋邨上月錄得兩宗未補地價成交，其中中層單位，面積277平方呎，以138萬元易手，呎價僅4,982元。

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翻查去年成交，今年6月，同樣呎數的中層單位，成交價約160萬元，呎價5,776元。若看去年成交，同樣呎數單位，成交價最平也要183萬元，最貴則約198萬元，全數不用200萬元，呎價高見7,148元。若與去年高位相比，呎價回落近三成。

【居屋2020】新一期居屋最終以市值六折出售 較原先平均售價再低約5%【下一頁】

此外，據房委會資料顯示，翠屏北邨低層單位，面積443平方呎，僅以171.8萬元易手，呎價僅3,874元。事實上，新一期居屋將以市價六折發售，以今期「樓王」鑽石山啟翔苑為例，最貴一伙料售513萬元，若以最新折扣率計，售價則減至489萬元，不用500萬元。

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