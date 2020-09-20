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【內地熱話】雲南硯山縣遇財困　教師無辜被扣錢

環球政經 10:49 2020/09/20

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雲南硯山縣因遇上財困，而剋扣當地教師薪金。

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據澎湃新聞報道，多名來自雲南省文山州硯山縣的教師透露，自今年開始，硯山縣教師的收入每月都被剋扣2000人民幣。硯山縣教育局的相關人士於9月15日（周二）確認有此事。不過，他解釋是因為硯山縣遇上財政困難，所以由3月起開始扣起2000人民幣，這做法只是暫停發放。工作人員又指，2000人民幣屬於地方性津貼，不在保障範圍內，若地方財政沒能力支付的情況下，可以不給。

有教帥反映，國家政策有規定要保障教師的工資待遇，不可低於公務員，並表示無法理解是次決定。

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責任編輯：黎淑雯

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