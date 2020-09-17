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【會員優惠】恒基地產七大商場　推綜合會員計劃

商業 19:48 2020/09/17

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會員制為不少商場的重點推廣策略。恒基地產旗下商場亦推出全新手機應用程式H‧COINS，集合旗下7大商場逾400個商戶全年優惠，並讓顧客於不同商場消費購物可享一站式消費儲分優惠。

【獨家發售】Klook 9月21日售Snoopy Run門票　首設虛擬跑後備方案

顧客可在H•COINS應用程式免費登記成會員，並於旗下7大商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，跨區消費同時賺取COINS，以電子貨幣消費1元兌換1 COINS，換領電子禮券及禮品。另外，會員亦可於7大商場享用逾400個商戶提供之全年優惠。

為了吸引更多會員登記，恒基地產也準備了迎新禮遇，送出總值逾200萬港元的電子禮券及禮品。另外，會員首次消費滿100元或以上，並使用H•COINS手機應用程式自助登記COINS，即可獲30元商場購物電子禮券乙張，先到先得，送完即止。迎新期內，於指定日期和時間到商場迎新禮品站，即場下載應用程式並登記成為會員，亦有機會獲一系列抗疫禮品及飲品。

【疫市營商】AlipayHK開放小程式　助商戶建立電子銷售方式

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：蘇穎琪

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