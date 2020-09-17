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【經濟危機】世界銀行料亞太區破產企業增三成　或引發金融危機

即市財經 19:35 2020/09/17

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世界銀行預計亞太地區破產企業將增三成，或引發金融危機。

世界銀行屬下的國際金融公司（ International Finance Corp，IFC）亞太區副總裁Alfonso Garcia Mora表示，亞太地區或面對破壞性的金融危機，而起因是破產引起的不良貸款激增。

Alfonso Garcia Mora表示，由於新冠肺炎疫情造成的經濟危機，亞太區企業破產數目料將增加近三成。雖然當中不少企業能夠延遲還款，但很多中央銀行並不要求金融機構定期監測這些企業的還款能力，是非常危險的現象。

他舉例指：「當銀行在6個月或12個月後打開帳薄後，會發現不良貸款比率不是2%，而是20%。」

他又形容，今次危機的次序由醫療危機開始，然後陷入經濟危機，最後陷入金融危機。他引用世界銀行及國際結算銀行的分析指，大約一半公司在未來一年將沒有足夠收入償還貸款。

Alfonso Garcia Mora估計，亞太區大部分地方的司法系統亦沒有為破產案件做好準備，也欠缺企業破產後從新再來的簡化方法。他總結指，可能會有很大僵屍公司無法清算，但又需要清算那些不需要清算的公司。

 

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編輯：謝克迪

 

 

亞太 疫情 經濟

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