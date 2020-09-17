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【iOS 14】iOS 14今日推出正式版　重新設計主畫面

科技 20:00 2020/09/17

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蘋果在推出新的Apple Watch及iPad的同時，iPhone也正式宣布其作業系統iOS 14亦會在日內上架，供所有用家下載安裝。

蘋果（Apple）「Time Flies」秋季發佈會完滿結束，雖然未有帶來傳聞已久的iPhone 12，但在推出新的Apple Watch及iPad的同時，iPhone也正式宣布其作業系統iOS 14亦會在日內上架，供所有用家下載安裝。當中除了加入桌面Widget小工具、App Library外，更加入影片播放懸浮視窗等新功能。

iOS14 beta隱藏iPhone 12資料　新機預算為5.4吋屏幕

蘋果宣布iOS 14廣告私隱功能　延遲至明年初推出

iOS 14系統加強個人化功能，強化用戶體驗，其主畫面的小工具經過重新設計，備有不同顯示尺寸，用戶亦可添加小工具至任何主畫面頁面。同時亦設有「智慧型疊放」功能，透過裝置上的智慧技術，根據用戶習慣的時間、地點和活動等因素顯示所需資訊。

此外，全新App資料庫以簡潔清晰的方式自動整理所有app，讓用戶可輕易找到所需內容。用戶亦可選擇隱藏主畫面頁面，以快速取用App資料庫。而畫中畫功能則可讓用戶在使用其他app時，可一邊觀看影片或進行FaceTime通話。

另外，Apple 亦同時發佈iPadOS 14，當中新的Scribble功能，讓用戶可以在iPadOS 上的任何文本中使用Apple Pencil手動書寫，並會自動轉換成一般輸入的文字。至於在watchOS 14部分，升級後用戶將能針對新型冠狀病毒疫情增加洗手倒數計時提醒功能，並且增加更多運動數據記錄功能，甚至可以戴著Apple Watch進行睡眠監測。

如要更新iOS 14，只要進入「設定 > 一般 > 軟體更新」便可以開始下載與安裝。不過，最新的iOS 14並非所有Apps都能即時提供支援，因此需要留意自己的常用App是否已經支援iOS 14，再決定是否進行更新。

AppleCare+更新服務條款　每年可獲2次意外損壞保障

責任編輯：施雯雯

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