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【美國制裁】標普：美國對香港金融機構實施嚴厲制裁的可能性不大

即市財經 19:06 2020/09/17

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標普稱，若實施制裁，將會對金融機構的聲譽、投資者信心、客戶關係、金融甚至融資及流動性均會構成影響。

中美緊張關係不斷升溫，國際評級機構標準普爾認為，美國對香港金融機構實施制裁的影響將會很大，但估計美國會施加嚴厲制裁的可能性非常低，潛在的可能制裁手段包括禁止外滙交易、禁止在銀行之間進行信貸轉移或支付；禁止在美國管轄範圍持有物業或行使權益。

相對於一刀切的制裁，標普認為，美國可能會因應不同銀行的規模，採取不同的制裁手段，現時本港金融機構已開始評估其業務發展及審戶關係，以符合《港區國安法》及美國法例。

香港仍與全球有高度聯繫　銀行業仍強大

標普稱，若實施制裁，將會對金融機構的聲譽、投資者信心、客戶關係、金融甚至融資及流動性均會構成影響，而且有關影響更會蔓延至借貸人、投資者及存戶。「倘若有關商業銀行擁有廣泛的業務，在國際市場涉獵甚深，制裁的負面影響會更大。」

不過，標普指，由於香港仍與全球有高度聯繫，且環球金融體系十分複雜，若實施制裁，可能對美國以致環球金融市場產生意料之外的後果，因此美國對香港實施嚴厲制裁的可能性偏低。

標普認為，雖然中美關係趨緊張，不明朗因素增加，但香港銀行業仍是世界最強的銀行體系之一，主要由於銀行的資本實力雄厚，擁流動性緩衝，銀行監管法規行之有效，支付文化亦強大，而且是通往中國的重要門戶。

相關文章：【中美角力】Uber、Burger King齊傳售中國業務　美企撤離中國市場壓力增？

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編輯：陳韻妍

金融機構 中美關係 金融 銀行 中國 香港 制裁 港區國安法 國安法 美國
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