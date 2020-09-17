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俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼 疑於酒店已被落毒

環球政經 19:03 2020/09/17

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俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼上月懷疑被落毒送院，事情再有新發展。團隊指出，納瓦爾尼中毒的地方並非早前所指的機場，是在西伯利亞托木斯克的酒店房間。

俄反對派領袖疑被落毒 靠人工肺呼吸情況危殆下一頁

納瓦爾尼團隊於社交媒體上發布影片，紀錄律師團隊到納瓦爾尼出發機場前入住的酒店房間蒐證，並檢走兩支瓶裝水。經化驗後，發現瓶裝水留有神經毒劑諾維喬克的痕迹，估計納瓦爾尼到托木斯克機場前，在房間內已經被落毒。

普京應盧卡申科要求 組織部隊需要時入城平亂下一頁

禁止化學武器組織亦表示，已接獲德國要求，協助化驗納瓦爾尼檢測到的懷疑有毒物質。

納瓦爾尼上月乘坐俄羅斯國內航班，懷疑中毒昏迷送院，其後被轉送到德國柏林就醫。日前健康情況有改善，可以脫離呼吸機，短暫離開病床。

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撰文 : 林展鋒

俄羅斯 化學武器 化學 德國

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