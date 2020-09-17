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【香港出口】7月出口貨量跌2.3%　中出商會料年底有少許反彈

商業 19:10 2020/09/17

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香港中華出入口商會副會長許華傑坦言，旗下不少會員擔心出口美國，甚至憂收到美國客人的諮詢。（資料圖片）

本港今年7月商品整體出口貨量按年下跌2.3%；商品整體出口價格則按年下跌0.5%。香港中華出入口商會副會長許華傑表示，7月疫情反覆，不少買家下定單審慎，貨量需求明顯減少，預料至年底出口旺季才會有少許反彈，但相信不及去年水平。

【香港出口】7月出口貨量跌2.3%　輸往美國跌18%

【瑞士錶出口】瑞士鐘錶8月出口跌幅收窄至11.9%　出口中國連升3個月

他補充，零售市道疲弱，不少買家推遲一般性消費品的銷售季節，由8至9月延至10至11月才發售，連帶推遲出口，影響7月出口貨量。

至於個別市場，輸往美國整體出口貨量按年下跌18%。許坦言，旗下不少會員擔心出口美國，甚至憂收到美國客人的諮詢。「受美國不定向經濟打壓，未來不知會否對香港徵關稅，二來若香港製造並出口美國的商品，要改貼『中國製造』標籤的話，會增加成本。此外，不少美國公司陸續傳出債務重組消息，會員怕出貨後收不到錢。」

相反，他透露，隨着內地經濟復甦快，出現報復式消費，對進口產品的需求愈來愈大，尤其是藥品、食品、化妝品等，因此，愈來愈多會員出口內地。

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記者：朱悅瀅

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