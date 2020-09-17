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夏威夷10月中開放 旅客自費檢測可免14天隔離

環球社會熱點 19:02 2020/09/17

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夏威夷州長伊藝（David Ige）周三宣布，自10月15日起，所有旅客只需提供72小時內新冠肺炎檢測結果為陰性的證明，便可入境，免隔離14天。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，經濟受挫。長期依賴旅遊業的夏威夷開始出招吸客。夏威夷州長伊藝（David Ige）周三宣布，自10月15日起，所有旅客只需提供72小時內新冠肺炎病毒檢測結果陰性的證明，便可入境享受陽光與海灘，免隔離14天，歡迎國際旅客。

有關規定要求，病毒檢測需在抵達夏威夷前72小時內進行，並需在該州認可的實驗室進行。當地政府正與非營利組織凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）和連鎖藥妝店CVS商議，提供病毒檢測服務，但費用要由旅客自行承擔，花費通常超過100至140美元（775至1084港元）。如旅客未能提供報告，就要進行隔離，或直接離境回程。

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當地自3月實施居家抗疫措施以來，經濟大受打擊。夏威夷州長伊藝於4月宣布，強制要求入境的所有旅客必須自我隔離兩周。其時，夏威夷旅遊局決定撥款2.5萬美元（約19.5萬港元），協助拒絕隔離而要離境的遊客支付機票費用。該州表示，將安排非牟利組織Visitor Aloha Society處理遊客出境事宜。

責任編輯：葉芷樺

 

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