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1986 年來首次 美國上半年黑膠銷售超越CD

環球政經 18:21 2020/09/17

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美國唱片業協會（RIAA）發表中期報告，指出本年首六個月黑膠唱片銷售超越CD銷售，為 1986 年來首次。

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報告顯示，2020年上半年黑膠唱片銷售額為 2.321 億美元，而 CD 僅佔 1.299 億美元。總體而言，美國音樂行業整體銷量，在 2020 年上半年較去年同期上升5.6%，總額為 57 億美元。美國唱片業協會主席格拉齊爾(Mitch Glazier)表示，因為疫情本年多個演唱會暫停，錄音室被限制，但人民仍然很愛音樂。

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協會早於今年2月的報告亦指出，黑膠唱片銷售額，佔實體發行收入超過三分一，預料黑膠唱片將會比 CD 賺得更多。事實上黑膠唱片自 2018 年下半年收入增加，在 2019 年首六個月再增長 12.9%，而這段時間CD的收入幾乎沒有變化。

儘管如此，實體唱片銷售下降 23%至3.76億美元，相反串流媒體服務付費訂閱產生營利卻增長 12%，達到 48 億美元，意味串流音樂仍然大行其道。

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撰文 : 林展鋒

串流 媒體 美國 演唱會 演唱會 銷售 音樂

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