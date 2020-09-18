特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享） 環球政治 08:55 2020/09/18 分享： ▲ 伍德沃德的新書揭發，美國總統特朗普於新冠肺炎爆發初期淡化疫情。 美國總統特朗普積極於大選爭取連任，但新冠肺炎疫情令其民望下跌，選情遭受考驗。特朗普接連遭親信出書爆料之際，著名記者伍德沃德的新書再投下一枚震撼彈，揭發特朗普於新冠肺炎爆發初期淡化疫情，但真的足以影響他的連任機會嗎？ ... 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國大選】為何不強制戴口罩 特朗普：侍應唔鍾意 2020/09/17 【美國大選】為何不強制戴口罩 特朗普：侍應唔鍾意 【美國大選】特朗普否認淡化疫情 「我其實是誇大」 2020/09/16 【美國大選】特朗普否認淡化疫情 「我其實是誇大」 【美國大選】特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後 2020/09/11 【美國大選】特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後 【美國大選】令特朗普願錄音受訪訴心聲 伍德沃德有何魔力? 2020/09/11 【美國大選】令特朗普願錄音受訪訴心聲 伍德沃德有何魔力? 【美國大選】記者新書披露 特朗普淡化疫情時間表 2020/09/10 【美國大選】記者新書披露 特朗普淡化疫情時間表 最新專欄文章 更多 【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享） 2020/09/11 【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享） 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 2020/08/28 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角 2020/08/21 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路 2020/08/14 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】 2020/08/07 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】 選舉 傳染病 疫情 特朗普 美國 總統大選 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入