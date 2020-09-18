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特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享）

環球政治 08:55 2020/09/18

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伍德沃德的新書揭發，美國總統特朗普於新冠肺炎爆發初期淡化疫情。

美國總統特朗普積極於大選爭取連任，但新冠肺炎疫情令其民望下跌，選情遭受考驗。特朗普接連遭親信出書爆料之際，著名記者伍德沃德的新書再投下一枚震撼彈，揭發特朗普於新冠肺炎爆發初期淡化疫情，但真的足以影響他的連任機會嗎？

...

欄名 : 國金好書

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