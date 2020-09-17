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【美國疫情】可舉辦球賽不可投票 美國大學被批雙重標準

環球社會熱點 18:53 2020/09/17

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近日，美國喬治亞大學被揭發指，校方允許舉行大型足球比賽，但禁止無黨派學生組織的選民登記小組在校園舉行投票活動，惹來爭議。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，為防止群眾聚集，傳播病毒，年底11月3日舉行的總統大選或受影響。近日，美國喬治亞大學被揭發指，校方允許舉行大型足球比賽，但禁止無黨派學生組織的選民登記小組在校園舉行投票活動，惹來學生團體和政界人士批評。

美國喬治亞大學將於10月3日舉行大學首場主場足球比賽，允許多達23,000人參加球賽。該校的無黨派學生組織Fair Fight UGA的選民登記小組UGAVotes，早前向校方申請場地，舉行校園投票活動被拒。

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學生組織表示，希望大學可允許大型籃球場上進行面對面投票，以避免大排長龍和擁擠的情況，但有學生代表引述校方回應指，校方沒有足夠資源在投票活動後清理體育館。

喬治亞大學校方發言人反駁，解釋球賽是在戶外進行，且觀眾和參加者需保持社交距離，跟學生組織希望舉行的投票活動無可比性。

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責任編輯：葉芷樺

 

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