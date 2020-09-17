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俄羅斯反對派中毒事件 在酒店水樽檢驗到毒素

環球政治 19:04 2020/09/17

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俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）中毒事件，引發歐美關注。納瓦爾尼的團隊表示，在納瓦爾尼所住酒店房間內的一個空水樽上，檢驗到他所中的蘇聯製神經毒劑諾維喬克（Novichok）。

中毒後首貼照片 俄羅斯反對派仍冀盡快回國【下一頁】

納瓦爾尼脫離昏迷狀態 德國促俄羅斯助查中毒【下一頁】

納瓦爾尼的團隊周四表示，酒店房間找到的空水樽檢測到神經毒劑諾維喬克，他們相信納瓦爾尼是在房內飲水時中毒，而非當初估計在機場。

納瓦爾尼8月20日在西伯利亞托木斯克（Tomsk）入住贊德酒店（Xander Hotel），於離開酒店後、乘坐內陸機途中嚴重不適。

在納瓦爾尼Instagram上載的片段顯示，其團隊當日得悉納瓦爾尼離奇不適後，派員穿著保護衣，返回納瓦爾尼住過的酒店房間搜查。片段的文字描述提到，他們當時決定把所有東西盡可能取走，並帶到德國調查，因為不認為俄方會認真處理。

片段顯示，枱上有兩個水樽，床頭櫃則有一個。而在提交物品到德國檢驗後兩周，證實在其中一個水樽找到神經毒劑諾維喬克。

英法德為首的多國均要求俄方就此事解釋，並準備對俄羅斯實施新一輪制裁。而禁止化學武器組織（OPCW）周四披露，德國已經尋求OPCW提供技術支援。

【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫【下一頁】

普京政敵證實被落毒 默克爾促俄羅斯徹查【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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