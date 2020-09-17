【英國議息】英倫銀行維持利率及買債規模不變 符市場預期

▲ 英倫銀行宣布維持利率不變。

英倫銀行宣布議息結果，維持基準利率0.1厘不變，符合市場預期；同時會維持當前的資產購買規模。該行在聲明中表示，不打算收緊貨幣政策，除非有明確的證據表明，在消除閒置產能和實現可持續的2%通脹目標方面取得了重大進展。

該行預測的基本情境是，2021年1月1日將與歐盟達成一項全面的自由貿易協定，貨幣政策委員會的最新預測也是基於以下假設，英國將在2021年1月1日與歐盟立即有序地達成一項全面自由貿易協定。

貨幣政策委員會將在11月會議前進行更廣泛的預測討論的背景下，考慮與英國脫歐相關的經濟問題，預計2020年第三季度整體GDP將比2019年第四季度低7%左右，不像8月份報告中預期的那麼疲軟，預計失業率將在逐漸下降之前顯著上升，這與大量閒置產能的情況一致，預計兩年後CPI通脹率將在2%左右。

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編輯：侯景成