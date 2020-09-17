【高銀財困】新創建指支票無法兌現　高銀金融被入稟追4000萬元

▲ 高銀金融早前開出一張金額為4,000萬元的支票無法兌現。

新創建 （00659） 旗下協興建築有限公司日前入稟高院，指高銀金融 （00530） 早前開出一張金額為4,000萬元的支票無法兌現，故入稟高等法院向高銀金融追討有關欠款。

原告協興建築有限公司；被告Goldin Financial Holdings Limited。原告於入稟狀中指，被告於7月31日開出一張金額為4,000萬元的支票，但原告於8月21日入票時卻遭彈票，而彈票原因顯示為「聯絡發票人」（Refer to drawer）。

原告其後透過律師發信向被告追討欠款，但被告仍未以支票或任何形式支付有關款項，原告因此入稟向被告追討4,000萬元欠款及利息。

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記者：楊詠渝

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