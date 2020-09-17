▲ 工銀亞洲發香港首張Visa虛擬信用卡 現金回贈1.5%

工銀亞洲公布，聯同 Visa推出香港首張Visa 虛擬信用卡，使用單一虛擬卡模式，無實體卡配套。虛擬信用卡用戶可在網購時使用該款信用卡，也可加入WeChat Pay、Alipay HK、工銀亞洲手機銀行的移動支付，或綁定Apple Pay，於實體店消費支付。工銀亞洲指，每次使用虛擬電子信用卡支付時，都需要輸入單次有效動態密碼。

工銀亞洲早前已推出「 ICBC銀聯雙幣虛擬電子信用卡」及「ICBC萬事達虛擬電子信用卡」，是次則推出「ICBC Visa虛擬電子信用卡」，涵蓋香港較普及的三大發卡機構。

工銀亞洲表示，全新客戶現申請「 ICBC Visa 虛擬電子信用卡」， 可有最高150元免找數簽賬額迎新優惠，網上成功申請可額外獲取50元免找數簽賬額。 該行表示，使用該虛擬電子信用卡消費及繳費，可有高達1.5%現金回贈。

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編輯：麥德銘