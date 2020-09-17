【慳得就慳】平租筍盤何處尋　傳統屋苑有何選擇？

租金持續回升，據美聯統計，八月平均呎租約35.31元，按月升0.1%，並連升三個月。不過，若以今年首八個月計，租金累跌約3.3%。該行首席分析師劉嘉輝說，今年租金低於去年水平，終致中細價租務比率較去年同期高，以該行促成的租務成交計，今年首八個月，月租15,000元的個案明顯上升，佔整體約四成。

值得留意的是，以美聯促成的住宅租務計，今年首八個月，有兩個屋苑租盤月租均是15,000元或以下，分別是屯門菁雋、以及屯門城．點，其中不少單位叫租更是10,000元或以下。此外，傳統屋苑方面，嘉湖山莊、花都廣場及時代廣場超過九成的租務成交，皆為月租15,000元或以下，亦有個別為10,000元或以下。

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雖然近期租金回升，惟部分業主仍減租吸客，舉例說，九龍灣得寶花園B座中層8室，實用面積254平方呎，早前以月租9,200元租出，實用呎租約36元，較低同類單位逾一成。

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