【中美角力】Uber、Burger King齊傳售中國業務　美企撤離中國市場壓力增？

▲ 美企出售中國業務各有因由，中美緊張關係升溫可能是原因之一。

再有美國企業擬出售中國業務！繼漢堡王（Burger King）特許經營商TAB Food Investments（TFI）傳尋求出售中國業務後， Uber同日傳出擬出售 滴滴出行部分股權。

Uber傳減持滴滴部分股權

彭博引述消息人士報道，Uber正尋求出售其持有的63億美元滴滴出行部分股權，以套現資金支持股價。Uber周三收報37.66美元，遠低於2019年5月上市時的45美元。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi正就出售股份一事與滴滴和軟銀集團進行磋商，軟銀是兩家公司的主要股東。據悉，討論涉及多個方案，其中包括軟銀與其他投資者合作，收購Uber所持的15%股份的少部分。

Uber於2016年退出中國時，將當地業務出售給了中國的競爭對手，並取得了滴滴的股權。 據悉，交易需要得到滴滴同意，而滴滴不太可能回購股份。值得留意，受累監管問題和新冠肺炎疫情，滴滴股價在非公開市場交易中有所下，Uber持滴滴股份價值從第一季度的82億美元降至63億美元。

雀巢、惠而浦已售中國業務

除了TFI 及Uber 傳出售中國業務，雀巢（Nestlé） 此前也縮減了中國業務，向青島啤酒 （00168） 出售中國的水業務。，涉及「大山」、「雲南山泉」 等本地品牌。此前美國家電巨頭惠而浦（Whirlpool）也出售了中國業務，由中國家電大廠格蘭仕（Galanz） 接手。

美企出售中國業務各有因由，中美緊張關係升溫可能是原因之一。事實上，美國企業即使不退出中國市場，中美雙方之間的直接投資也大減。

中美雙邊直接投資見9年低

由Rhodium Group和美中關係全國委員會 （National Committee on US-China Relations） 等機構合作發布的美中投資項目（U.S.-China investment Project） 報告顯示，今年上半年兩國雙向直接和風險資本投資額，合計僅 109 億美元，是自 2011 年下半年以來的最低紀錄。

今年上半年，中國對美國的直接投資從2019年同期的34億美元增加到47億美元；而美國對中國的直接投資也下降31%至41億美元。分析指出，除了兩國關係緊張，中美相互投資大幅下降也是受到疫情影響。不過，這種下降趨勢似乎在短期內不大可能出現逆轉。

報吿同時指出，受緊張關係影響，可能會有更多的中國公司面臨出售美國業務的壓力，TikTok已成例子。不過，從美國企業頻出售中國業務來看，美國企業出售中國業務的壓力也可能不輕。

相關文章：

Burger King特許經營商據報擬出售中國業務一半股權

【中美角力】世貿：美國向中國徵收關稅不符法規

【中美角力】特朗普威脅不再與中國做生意 重提中美脫鈎

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳