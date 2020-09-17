搶攻AR及VR市場　 Facebook明年推首款AR智能眼鏡

▲ Facebook最新發布新款VR頭戴式裝置，並會在明年推首款AR智能眼鏡。

近年不少科企都積極研發AR及VR裝置等硬件產品，Facebook最近舉行的「Connect」大會中，就宣布推出新款VR頭戴式裝置，並會在明年推出首款AR智能眼鏡。

Facebook即將推出新款VR頭戴式裝置，產品命名為Oculus Quest 2，為目前最先進的一體式VR 頭戴式裝置，內置儲存容量最高為256G。Oculus Quest 2較上一代設計更加輕盈，並搭載高通Snapdragon XR2晶片，大幅改善產品性能，像素比上一代大幅提升 50%。

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Facebook表示，疫情期間市民在家娛樂的需求大增，計劃率先在日本推出Quest 2，以吸引更多VR遊戲玩家。Oculus Quest 2 預計將在10月13日上市，64GB版本售價為299美元（約2,317港元），256GB版本售價為399美元（約3,092港元）。

另外，Facebook亦在會上表示，目前正在與Ray-Ban眼鏡的母公司Luxottica合作，共同開發首款AR眼鏡，並預計在2021年推出。

責任編輯：李寶如