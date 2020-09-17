滙豐7連跌續破底穿31元 恒指跌384點
即市財經 18:32 2020/09/17
恒生指數全日跌384點或1.6%，收市報24340點，滙豐 （00005） 連跌7日，今日續挫2.7%，收報30.9元。藍籌新貴小米 （01810） 跌6.4%，藍籌最差。新股福祿控股 （新上市編號：02101） 明日（18日）上市，暗盤一度升1.5倍。
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