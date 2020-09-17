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滙豐7連跌續破底穿31元 恒指跌384點

即市財經 18:32 2020/09/17

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財經焦點速覽

恒生指數全日跌384點或1.6%，收市報24340點，滙豐 （00005） 連跌7日，今日續挫2.7%，收報30.9元。藍籌新貴小米 （01810） 跌6.4%，藍籌最差。新股福祿控股 （新上市編號：02101） 明日（18日）上市，暗盤一度升1.5倍。

【今日財經焦點】

【港股市況】滙豐7連跌續破底穿31元　恒生指數跌384點（不斷更新）

【美國議息】聯儲局到2023年不加息　金管局：香港年內淨吸資1300億元

【滙豐股價】儲局3年不加息滙豐失31元　600買盤一沖即散、最優惠利率不變（第二版）

【新股IPO】福祿控股暗盤曾升1.5倍後縮至48%　一手帳面賺約1650元（不斷更新）

【港滙強方兌換保證】金管局再注資31億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【精選投資分析】

ATMX齊挫 國指支持9600（第四版）

【長期低息】受惠股新地呈大型頭肩底整固 收集等上破頸綫（第五版：附券商最新目標價表）

【年度盛會】科網股唞一唞 等中關村論壇「好消息」？

光伏玻璃基本面強，信義、福萊特可受惠！（第二版）

【板塊分析】SaaS概念有熱度 金蝶料可叨光

【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴？ （訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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小米集團－W（01810） 指數 恒生指數 滙豐控股（00005）
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